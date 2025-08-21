fechar
Denúncias de venda ilegal de fichas e precariedade no posto de saúde do Jardim Piedade I

Moradores denunciam venda ilegal de fichas e precariedade no posto de saúde da rua Maria do Carmo de Almeida

Por TV Jornal Publicado em 21/08/2025 às 18:00
A população local do Jardim Piedade I, cujo posto de saúde está localizado na rua Maria do Carmo de Almeida, está enfrentando desafios em relação aos serviços de saúde.

Estão denunciando vários problemas, mas a principal denúncia é a venda ilegal de fichas para consultas médicas.

Problemas reportados

Infelizmente, os problemas não se limitam ao escândalo das fichas. A estrutura do posto de saúde está em péssimas condições e existe uma acentuada falta de médicos.

A sala de odontologia foi interditada devido à sua insalubridade. No entanto, houve uma melhora recente com a chegada da Dra. Débora há três meses.

Além disso, a farmácia do posto está falta de medicamentos e até mesmo materiais básicos como papel e água.

A dificuldade de obter uma consulta

Adriano, um local, enfatiza a dificuldade de obter uma ficha de consulta. Ele descreve que os moradores precisam dormir na calçada para tentar conseguir uma ficha para o próximo dia.

Outros, infelizmente, recorrem à venda ilegal de fichas, um método que custa cerca de R$ 30.

Esta situação é especialmente desafiadora para os idosos, muitos dos quais não conseguem fichas devido a esta prática injusta. O posto de saúde está ciente da venda de fichas, mas a equipe do posto não está envolvida.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.

