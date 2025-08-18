Dona de casa é morta a tiros: ex-companheiro é o principal suspeito
Dona de casa é assassinada no recife; ex-parceiro, principal suspeito, alega legítima defesa, mas polícia discorda. A investigação segue
Joyceline Carvalho da Silva, de 26 anos, dona de casa, foi encontrada morta dentro de sua residência no Alto do Pascual, zona norte do Recife.
O crime ocorreu minutos após a vítima ter levado sua filha de 7 anos à escola. Segundo a polícia, o principal suspeito é seu ex-companheiro, Igor Miguel Gomes dos Santos, 22 anos.
Suspeito alega legítima defesa
O suspeito, preso pela equipe do DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) em colaboração com a polícia militar, alegou legítima defesa.
No entanto, o delegado Rodrigo Belo descartou essa possibilidade, considerando que disparo que vitimou Joyceline foi na nuca.
"O cenário apresentado não era de uma grande disputa", ressalta o delegado.
Nos relatos dos familiares de Joyceline, o relacionamento com Igor sempre foi marcado por agressões e ameaças.
"Ele já havia ameaçado atirar na minha mãe para nos assustar. Nós nunca acreditamos que ela iria tirar a própria vida", comenta a irmã da vítima.
Vítima não queria mais se relacionar com suspeito
No bairro Alto do Pascual, os moradores organizaram uma reunião de rua. Eles ficaram chocados com a notícia.
"Ela era muito querida por todos. Sempre dizia que não queria mais o relacionamento com ele", conta uma vizinha.
De acordo com a polícia, Miguel foi encontrado em Abreu e Lima, município vizinho, na casa de um parente. Até o momento, a arma do crime não foi localizada.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O crime, que chocou a comunidade, deixou a filha de Joyceline, de apenas 7 anos, órfã. A garotinha era muito próxima da mãe, segundo os vizinhos.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais