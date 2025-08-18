Corpo de mulher é encontrado com marcas de facadas na praia do Janga, em Paulista

Uma cena chocante assustou os moradores da comunidade de pescadores de São Pedro Pescador, no Janga, em Paulista. O corpo de uma mulher foi encontrado boiando próximo às pedras, em uma faixa de areia frequentada por pescadores da região.

Corpo apresentava sinais de violência extrema

Vestida com top e calça preta, e ainda carregando uma bolsa, a vítima foi encontrada com pelo menos sete perfurações de faca, atingindo costas, tórax, pescoço e cabeça. Segundo a polícia, os ferimentos indicam que a mulher foi brutalmente assassinada.

Local isolado dificulta investigações

A área onde o corpo foi achado não possui moradias, apenas algumas cabanas que funcionam como bares durante o dia. À noite, o local fica completamente deserto, o que dificulta o acesso a informações e testemunhas. A comunidade, abalada, tem evitado comentar o caso.

Vítima ainda não foi identificada

Ninguém da comunidade reconheceu a mulher. No entanto, pescadores relataram que garotas de programa costumam frequentar uma parte mais afastada da praia, próxima a uma área de mata e prédios. A principal hipótese é de que o crime tenha ocorrido ali, e o corpo tenha sido levado até a orla pela maré.

Investigação em andamento

A polícia acredita que o assassinato aconteceu durante a madrugada. A crueldade do crime e o uso de arma branca chamaram atenção, já que execuções na região costumam ser cometidas com armas de fogo. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), onde aguarda reconhecimento. A Delegacia de Homicídios investiga o caso, que por enquanto segue sem pistas concretas sobre o autor.