Corpo de mulher é encontrado com marcas de facadas na praia do Janga, em Paulista
Corpo de mulher desconhecida é encontrado na praia de São Pedro Pescador, em Paulista, com múltiplos golpes de faca
Uma cena chocante assustou os moradores da comunidade de pescadores de São Pedro Pescador, no Janga, em Paulista. O corpo de uma mulher foi encontrado boiando próximo às pedras, em uma faixa de areia frequentada por pescadores da região.
Corpo apresentava sinais de violência extrema
Vestida com top e calça preta, e ainda carregando uma bolsa, a vítima foi encontrada com pelo menos sete perfurações de faca, atingindo costas, tórax, pescoço e cabeça. Segundo a polícia, os ferimentos indicam que a mulher foi brutalmente assassinada.
Local isolado dificulta investigações
A área onde o corpo foi achado não possui moradias, apenas algumas cabanas que funcionam como bares durante o dia. À noite, o local fica completamente deserto, o que dificulta o acesso a informações e testemunhas. A comunidade, abalada, tem evitado comentar o caso.
Vítima ainda não foi identificada
Ninguém da comunidade reconheceu a mulher. No entanto, pescadores relataram que garotas de programa costumam frequentar uma parte mais afastada da praia, próxima a uma área de mata e prédios. A principal hipótese é de que o crime tenha ocorrido ali, e o corpo tenha sido levado até a orla pela maré.
Investigação em andamento
A polícia acredita que o assassinato aconteceu durante a madrugada. A crueldade do crime e o uso de arma branca chamaram atenção, já que execuções na região costumam ser cometidas com armas de fogo. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), onde aguarda reconhecimento. A Delegacia de Homicídios investiga o caso, que por enquanto segue sem pistas concretas sobre o autor.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais