Queda de postes devido ao desgaste gera revolta em em Recife

Postes caem em rua no Recife após chuva intensa e falta de manutenção. Moradores já haviam denunciado perigo à Neo Energia

Moradores foram alarmados por um estrondo na Rua Leal de Barros, em uma manhã normal no bairro do Iputinga, no Recife.

O barulho foi resultado da queda de postes elétricos, cujo desgaste, aliado à força dos fios, à chuva e aos ventos fortes, causou o incidente.

A revista constatou ainda que muitos locais sem manutenção, com postes instalados no meio da rua, aumentavam o risco para a população local.

Comunidade alertou sobre risco

Os moradores do local relataram terem informado repetidamente a Neo Energia sobre a situação dos postes.

Identificaram a falta de manutenção e colocaram em evidência o medo de que a queda de um dos postes pudesse causar um acidente grave.

Curiosamente, apesar do histórico de alertas, a Neo Energia respondeu que "não ia cair."

Ação tardia

Equipes da Neo Energia foram acionadas após o incidente para a instalação de novos postes e o restabelecimento da energia elétrica.

Entretanto, para muitos residentes, os prejuízos já tinham ocorrido com a interrupção no trabalho para quem possui comércio e a suspeita de danos em eletrodomésticos, como é o caso da geladeira de uma moradora.

Postes precários e emaranhado de fios

O estado precário dos postes da localidade e o emaranhado de fios, muitos deles de telefonia e internet, em meio à fiação de energia, são de grande preocupação para os moradores.

Eles esperam que as devidas providências sejam tomadas prontamente para evitar outras "tragédias anunciadas".

A espera por providências

Apesar do transtorno, há um sentimento de alívio pela ausência de vítimas. Porém, a comunidade fica alerta e espera que, após o incidente, medidas sejam tomadas para prevenir futuras tragédias.

Afinal, como descreveu um residente, "sempre esperam acontecer a tragédia para depois tomar a providência".

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais