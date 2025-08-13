Tentativa de latrocínio: barbeiro de 34 anos é baleado durante assalto em barbearia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Barbeiro reage a assalto em Camaragibe, luta com assaltante armado e é baleado; vítima foi levada ao hospital, mas seu estado é desconhecido

Por volta das 16h, uma tentativa de latrocínio ocorreu em uma barbearia na Rua Ceará, em Camaragibe, na tarde de ontem, cujo alvo foi o barbeiro de 34 anos que estava trabalhando no momento do crime.

Sobre o crime



De acordo com as informações presentes no boletim de ocorrência, um veículo com três indivíduos se aproximou do estabelecimento. Um dos homens entrou na barbearia para anunciar o assalto, enquanto os outros aguardavam no carro.

O barbeiro reagiu e acabou em luta corporal com o assaltante. Durante a briga, dois disparos foram efetuados, sendo que um deles atingiu a região cervical da vítima, transfixou e saiu pela sua axila.

Socorro e investigações

Após a ocorrência, o barbeiro foi levado para o Hospital Aristeu Chaves e posteriormente transferido para o Hospital da Restauração devido à gravidade do ferimento.

O local onde o crime ocorreu é uma rua residencial, sem câmeras de segurança que poderiam ter registrado o ato. Contudo, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já está investigando a tentativa de latrocínio.

Os criminosos, até o momento, não foram encontrados, e também não está claro se algo chegou a ser levado do estabelecimento. Hoje, a barbearia encontrava-se fechada, causando comoção entre os vizinhos e frequentadores do estabelecimento.

Qualquer informação que possa levar à localização dos criminosos deve ser repassada ao DHPP ou à Polícia Militar de Camaragibe.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais