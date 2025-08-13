fechar
Furto contínuo em barracas de feira: comerciantes revelam tensão e apelam por mais segurança

Flagrante de furto em barracas acende debate sobre segurança noturna na região; suspeito nega envolvimento no crime apesar das evidências

Por TV Jornal Publicado em 13/08/2025 às 17:03
Um incidente marcante aconteceu numa comunidade local recentemente, quando um suspeito foi flagrado sob a lona de uma barraca. As próprias pessoas presentes foram responsáveis por detê-lo, superando a falta de presença policial.

Detalhes do incidente

"Ele estava levantando as lonas das barracas. Notei algo estranho, e ele prosseguiu. Somente ao retornar, ele levantou a lona e adentrou a barraca", explicou uma testemunha. "Nesse momento, chamei algumas pessoas e conseguimos retê-lo no local."

Apesar do flagrante e de históricos de filmagens que comprovavam sua atuação, o acusado negou veementemente os fatos. "Ele dizia repetidamente que não era ele", comentou a testemunha.

Furtos ocorriam pela madrugada

Os furtos na região são mais frequentes no período da madrugada.

"Aqui passa muito policiamento noturno, tanto civil como militar. Mas de madrugada é que o problema se intensifica", explicou a mesma testemunha, salientando que os furtos costumam prejudicar o esforço de trabalho diário dos residentes da comunidade.

Perdas e esperança

"Dessa vez, ele furtou um molho de fios, três caixas de refrigerante e duas cadeiras de praia", prosseguiu.

A esperança dos moradores é que o responsável permaneça detido: "Esperamos que ele permaneça preso por algum tempo", finalizou a testemunha.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

