Mulher tem bicicleta furtada dentro de casa durante a madrugada em Casa Amarela

Mesmo com segurança reforçada, Dona Sandra teve a bicicleta levada enquanto dormia; furtos têm assustado moradores do bairro na Zona Norte

Furto dentro de casa assusta moradora de Casa Amarela e levanta alerta sobre segurança no bairro

Dona Sandra, moradora da Rua Chavantes, em Casa Amarela, Zona Norte do Recife, foi vítima de um furto que vem deixando a comunidade em alerta. Durante a madrugada, um homem forçou o portão da residência e conseguiu entrar, levando uma bicicleta avaliada em R$ 3.500.

Invasão audaciosa em plena madrugada

A vítima conta que estava dormindo quando o suspeito entrou na casa. Apesar de medidas de segurança como cerca elétrica, portão alto e câmeras, o homem conseguiu invadir a residência e fugir pedalando a bicicleta.

"Ele entrou no meu quintal de madrugada, forçou o portão e saiu com a bicicleta. A sensação é de impunidade total", desabafa Dona Sandra.

Bicicleta tinha valor afetivo

Mais do que o prejuízo financeiro, a bicicleta levada tinha valor sentimental. "Tenho essa bicicleta há 15 anos. Era com ela que levava minha filha para a escola. Embora não sejamos apegados a coisas, a gente se apega a histórias", conta.

Dona Sandra relatou ainda que ficou muito abalada emocionalmente após o crime. "A tristeza foi tanta que cheguei a adoecer", revelou.

Moradores relatam aumento de furtos na região

Casos como o de Dona Sandra têm se tornado cada vez mais comuns no bairro. Moradores afirmam que os furtos e arrombamentos estão aumentando, e muitos associam os crimes ao uso de drogas.

Pedido por mais segurança

Diante da insegurança, os moradores pedem mais rondas da Polícia Militar e atenção das autoridades. Dona Sandra espera que o boletim de ocorrência registrado ajude a recuperar sua bicicleta e sirva de alerta para que a segurança na região seja reforçada.