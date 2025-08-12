fechar
Vídeos | Notícia

Mulher tem bicicleta furtada dentro de casa durante a madrugada em Casa Amarela

Mesmo com segurança reforçada, Dona Sandra teve a bicicleta levada enquanto dormia; furtos têm assustado moradores do bairro na Zona Norte

Por TV Jornal Publicado em 12/08/2025 às 10:17
Invasão e furto surpreendente em Casa Amarela: Bicicleta valiosa some apesar de segurança reforçada na residência
Invasão e furto surpreendente em Casa Amarela: Bicicleta valiosa some apesar de segurança reforçada na residência - TV Jornal

Furto dentro de casa assusta moradora de Casa Amarela e levanta alerta sobre segurança no bairro

Dona Sandra, moradora da Rua Chavantes, em Casa Amarela, Zona Norte do Recife, foi vítima de um furto que vem deixando a comunidade em alerta. Durante a madrugada, um homem forçou o portão da residência e conseguiu entrar, levando uma bicicleta avaliada em R$ 3.500.

Invasão audaciosa em plena madrugada

A vítima conta que estava dormindo quando o suspeito entrou na casa. Apesar de medidas de segurança como cerca elétrica, portão alto e câmeras, o homem conseguiu invadir a residência e fugir pedalando a bicicleta.

"Ele entrou no meu quintal de madrugada, forçou o portão e saiu com a bicicleta. A sensação é de impunidade total", desabafa Dona Sandra.

Bicicleta tinha valor afetivo

Mais do que o prejuízo financeiro, a bicicleta levada tinha valor sentimental. "Tenho essa bicicleta há 15 anos. Era com ela que levava minha filha para a escola. Embora não sejamos apegados a coisas, a gente se apega a histórias", conta.

Dona Sandra relatou ainda que ficou muito abalada emocionalmente após o crime. "A tristeza foi tanta que cheguei a adoecer", revelou.

Moradores relatam aumento de furtos na região

Casos como o de Dona Sandra têm se tornado cada vez mais comuns no bairro. Moradores afirmam que os furtos e arrombamentos estão aumentando, e muitos associam os crimes ao uso de drogas.

Pedido por mais segurança

Diante da insegurança, os moradores pedem mais rondas da Polícia Militar e atenção das autoridades. Dona Sandra espera que o boletim de ocorrência registrado ajude a recuperar sua bicicleta e sirva de alerta para que a segurança na região seja reforçada.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

Leia também

Onda de roubos e vandalismos preocupa moradores da Zona Norte do Recife
Insegurança

Onda de roubos e vandalismos preocupa moradores da Zona Norte do Recife
Câmeras flagram homem roubando roupas de varal e bicicleta no mesmo dia
Furto

Câmeras flagram homem roubando roupas de varal e bicicleta no mesmo dia

Compartilhe

Tags