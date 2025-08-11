Menino desaparecido é encontrado após 12 horas de buscas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Menino de 7 anos desaparece em Jaboatão e reaparece após 12 horas; pai conta que o filho teria desaparecido após se aproximar de um desconhecido

Um menino de apenas 7 anos, que estava desaparecido há mais de 12 horas, foi encontrado na manhã deste domingo na Praia de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes.

A criança sumiu enquanto brincava de bicicleta na praia, na tarde de sábado, enquanto estava com seu pai e irmão mais novo.

Como ocorreu



O pai, José Bonifácio, relatou que percebeu o sumiço do filho quando notou a aproximação dele com um homem desconhecido.

Buscas foram realizadas por amigos e moradores locais ao longo de toda a noite, mas sem sucesso na localização do menor.

Na manhã do domingo, o menino foi trazido de volta por uma mulher, supostamente moradora de uma comunidade local.

Ela alegou ter encontrado o menino perdido, porém não explicou por que não procurou a polícia imediatamente. A mulher deixou o local sem fornecer outros esclarecimentos.

Investigação

A Polícia Civil está investigando o caso e a imagem da mulher que retornou com o menino foi entregue à polícia. A bicicleta do menino ainda não foi devolvida à família.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais