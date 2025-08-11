fechar
Vídeos | Notícia

Menino desaparecido é encontrado após 12 horas de buscas

Menino de 7 anos desaparece em Jaboatão e reaparece após 12 horas; pai conta que o filho teria desaparecido após se aproximar de um desconhecido

Por TV Jornal Publicado em 11/08/2025 às 15:40
Praia de Candeias onde a criança foi encontrada
Praia de Candeias onde a criança foi encontrada - TV Jornal

Um menino de apenas 7 anos, que estava desaparecido há mais de 12 horas, foi encontrado na manhã deste domingo na Praia de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes.

A criança sumiu enquanto brincava de bicicleta na praia, na tarde de sábado, enquanto estava com seu pai e irmão mais novo.

Leia Também

Como ocorreu

O pai, José Bonifácio, relatou que percebeu o sumiço do filho quando notou a aproximação dele com um homem desconhecido.

Buscas foram realizadas por amigos e moradores locais ao longo de toda a noite, mas sem sucesso na localização do menor.

Na manhã do domingo, o menino foi trazido de volta por uma mulher, supostamente moradora de uma comunidade local.

Ela alegou ter encontrado o menino perdido, porém não explicou por que não procurou a polícia imediatamente. A mulher deixou o local sem fornecer outros esclarecimentos.

Investigação

A Polícia Civil está investigando o caso e a imagem da mulher que retornou com o menino foi entregue à polícia. A bicicleta do menino ainda não foi devolvida à família.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

Leia também

Homens encapuzados se passam por policiais e matam jovem de 20 anos
Homicídio

Homens encapuzados se passam por policiais e matam jovem de 20 anos
Tentativa de socorro termina em acidente fatal: dois amigos colidiram o carro na BR-101 durante socorro
Atentado Violento

Tentativa de socorro termina em acidente fatal: dois amigos colidiram o carro na BR-101 durante socorro

Compartilhe

Tags