Loja é saqueada durante a madrugada no Ipsep, no Recife

Uma loja localizada na Avenida Jean Emile Favre, no bairro do Ipsep, Zona Sul do Recife, foi alvo de um arrombamento na madrugada desta terça-feira (6). O criminoso invadiu o estabelecimento após quebrar a vitrine e permaneceu no local por mais de 10 minutos, escolhendo produtos antes de sair levando o que conseguiu carregar. Câmeras de segurança registraram toda a ação.

O prejuízo estimado pelos proprietários gira em torno de R$20.000, considerando os danos à estrutura e os itens furtados.

Laticínios, bebidas e acessórios foram levados

Nas imagens das câmeras de segurança, é possível ver o criminoso se movimentando com calma dentro da loja. Ele recolhe itens diversos, priorizando produtos como laticínios, bebidas, anéis e outros acessórios. Segundo um dos donos, a escolha pelos produtos pode ter sido uma tentativa de compensar a ausência de dinheiro no local.

“Eu acredito que ele também veio em busca de dinheiro, mas por questão de segurança a gente não deixa em loja, então ele não encontrou e tentou compensar de alguma forma”, relatou o proprietário.

Clima de insegurança entre comerciantes

O caso reforçou um sentimento de insegurança que, segundo relatos, já é crescente entre comerciantes e moradores da região. Apesar das câmeras, alarmes e estruturas de proteção instaladas em muitos estabelecimentos, a sensação de vulnerabilidade persiste.

“A gente fica muito triste, ao mesmo tempo revoltado, a gente se sente fraco, impotente”, disse um dos donos da loja invadida.

Além do episódio na Avenida Jean Emile Favre, lojistas apontam que outras ocorrências semelhantes têm sido registradas em áreas próximas. A categoria pede providências às autoridades de segurança pública.

“Precisamos que haja uma providência dos órgãos públicos para providenciar e nós termos uma defesa natural e precisa, de imediato. Não só aqui, mas em outros locais aqui perto está acontecendo o mesmo tipo de desordem”, afirmou um comerciante da região.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.