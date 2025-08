Explosão em residência causa destruição e deixa idoso ferido no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Uma explosão em uma residência localizada na periferia do Recife causou destruição em todos os cômodos do imóvel e deixou um idoso de 71 anos ferido na manhã desta terça-feira. A força do impacto comprometeu a estrutura da casa e afetou residências vizinhas. O morador, que estava sozinho no momento do incidente, foi socorrido com queimaduras e fraturas, mas seu estado de saúde é considerado estável.

A hipótese preliminar, baseada em relatos de testemunhas, aponta para um possível vazamento de gás como causa do acidente.

Todos os ambientes da residência foram atingidos. O quarto teve móveis destruídos e roupas queimadas; o violão do idoso foi inutilizado. A explosão arrancou a porta de PVC do banheiro e lançou o sofá até a rua. A porta da sala foi arremessada com força para a casa vizinha, quebrando uma janela de vidro. Na parte de trás do imóvel, a cozinha também sofreu danos, com rachaduras visíveis nas paredes.

Segundo relatos de vizinhos, o idoso teria acendido um cigarro dentro da residência. A suspeita é de que um vazamento de gás tenha provocado a explosão no momento do contato com o fogo. A vítima estava sozinha em casa e foi arremessada para fora da residência após o impacto.

Vizinhos prestaram primeiros socorros

Moradores da área ajudaram a conter as chamas antes da chegada do socorro. Uma vizinha, auxiliar de enfermagem, prestou os primeiros socorros e conseguiu estabilizar o idoso até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A vítima foi levada ao Hospital da Restauração com queimaduras em boa parte do corpo, exceto no rosto e na região genital. Também sofreu fraturas em dois dedos. Segundo testemunhas, ele chegou a gritar por ajuda, mas seu estado de saúde debilitado limitou a intensidade dos pedidos.

O hospital informou que o paciente está internado em estado estável.

Imóvel foi interditado pela Defesa Civil

A Defesa Civil interditou o imóvel devido aos danos estruturais. A investigação para apurar a causa exata da explosão está em andamento. Técnicos devem avaliar se houve falha no sistema de gás e se há risco de novos incidentes na área.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp





#im #ll #ss #jornaldocommercio" />