Execução de Dinorah: o chocante julgamento do homem contratado para o crime

Julgamento de mais um envolvido no assassinato de Dinorah começa hoje

Na manhã desta terça-feira (5), Vitor Hugo de Lima, um dos executores do brutal assassinato de Dinorah, foi a julgamento. Na época do crime, o suspeito tinha apenas 20 anos de idade.

O suspeito teria sido contratado por Mike Fernandes, ex-namorado e pai da filha de Dinorah, não aceitava a gravidez da vítima e fez diversas ameaças à Dinorah, exigindo que ela abortasse.

As ameaças foram posteriormente investigadas pela polícia, que usou o celular da vítima no processo. Neste momento, Mike está preso, ainda aguardando julgamento.

Condenadas pelo crime

Quatro outros indivíduos envolvidos no assassinato já foram julgados e condenados. A mãe de Dinorah, fala sobre suas expectativas e frustrações com o sistema legal brasileiro:

"Na minha concepção, a condenação é quase que insignificante. As nossas leis são muito frágeis porque a bandidagem tem muitos benefícios que a vítima deixa de ter, que deveria ser direito da vítima. Na verdade, esses direitos são dados aos bandidos".

A mãe de Dinorah também expressa a dor ao cuidar da neta, que percebe ter traumas similares aos dele. Ela descreve a dificuldade e o trauma de viver sem a presença de Dinorah e expressa a esperança de que Vitor Hugo seja condenado.

Por que o mandante principal ainda não foi julgado?

Segundo a promotora Liana Menezes, Mike Fernandes recorreu da decisão que o mandava para julgamento, mas sua defesa recentemente desistiu do recurso. Contudo, ainda não há data marcada para o julgamento dele.

Várias pessoas, tanto homens quanto mulheres, participaram do planejamento e execução deste crime. Eles foram contratados por Fernandes e vieram do estado de São Paulo. Eles monitoraram Dinorah por vários dias, até semanas, antes do assassinato, que não foi o primeiro ataque contra ela.

O caso segue sob investigação e julgamentos.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais