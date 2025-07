Mãe e filha são feitas reféns por homem armado em Olinda e conseguem escapar ilesas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Na tarde da última terça-feira (30), uma mãe de 74 anos e sua filha, de 44, foram feitas reféns por um homem armado no bairro do Carmo, em Olinda. As duas haviam acabado de sair de uma loja de autopeças quando foram surpreendidas pelo criminoso.

Diferente de um roubo convencional, o homem não levou o veículo, mas obrigou as mulheres a conduzi-lo até a região de Engenho Maranguape.

Trajeto sob ameaça

Segundo relato de uma das vítimas, o momento de tensão teve início logo após o criminoso assumir o controle da situação. Durante o percurso, a filha conseguiu, discretamente, acionar a Polícia Militar, sem que o homem percebesse.

O carro foi interceptado no bairro de Casa Caiada, também em Olinda. O criminoso foi rendido sem reação, e as vítimas foram libertadas sem ferimentos.

Interceptação e prisão

De acordo com o depoimento da filha, a abordagem aconteceu nas imediações da Carro de Lima. "Foi aí que eles conseguiram fazer a abordagem", relatou.

O homem, de 32 anos, foi conduzido para a Central de Plantões da capital. Com ele, foram encontradas duas armas de fogo e diversas munições. Os disparos efetuados durante o sequestro deixaram marcas no carro, que permanece como prova da gravidade da ocorrência.

Caso será investigado

A polícia investiga se o suspeito tem envolvimento com outros crimes na região. A presença de armamento pesado e o comportamento do homem levantam hipóteses que ainda estão sendo apuradas pelas autoridades.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.

