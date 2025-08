Fios soltos na Avenida Herculano Bandeira causam sinistros entre moticiclistas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Acidente de motocicleta devido a fios soltos em Pina alerta para perigo iminente

Um motociclista ficou enroscado em fios soltos no chão, na noite da última quarta-feira (30), enquanto passava pela Avenida Herculano Bandeira, no bairro do Pina, próximo à antiga passarela onde atualmente funciona a biblioteca digital,

O jovem, de 20 anos, estava acompanhado de sua mãe, de 42 anos, e a dupla caiu da moto, resultando em leves ferimentos e danos no veículo. O motociclista denunciou a situação perigosa a que estão expostos aqueles que transitam pela região.

Recorrência no acidente

No mesmo dia, por volta das 14h, outro motociclista acidentou-se em condições semelhantes, também com um passageiro. A questão dos fios soltos ao longo da rua têm sido frequentemente reportada por moradores locais e influenciadores digitais do bairro do Pina.

Segundo relatos, a situação se agrava devido ao fato de muitas vezes não se saber a origem dos fios, se são elétricos ou de internet, o que pode representar risco iminente de acidentes e choques elétricos.

Furtos podem estar por trás da situação

De acordo com fontes locais, esses casos parecem estar atrelados a tentativas de furtos. Existem relatos e até mesmo registros em vídeo de indivíduos cortando e arrancando os fios, possivelmente para depois vender o material.

A expectativa é que medidas sejam tomadas o quanto antes para prevenir mais acidentes e trazer tranquilidade aos moradores e transeuntes do bairro do Pina.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais