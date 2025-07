Cresce o número de roubos de motocicletas no Rosarinho, na Zona Norte do Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O bairro do Rosarinho, na Zona Norte do Recife, tem registrado um aumento nos casos de roubo de motocicletas, especialmente contra trabalhadores por aplicativo. A frequência das ocorrências tem causado apreensão entre moradores e trabalhadores que circulam na região, que apontam a falta de policiamento como um dos fatores que contribuem para a continuidade dos crimes.

Os relatos, reforçados por registros em câmeras de segurança, mostram que os criminosos têm agido com rapidez e precisão, visando unicamente os veículos. Em muitos casos, os assaltantes não demonstram interesse por outros bens das vítimas, como celulares ou pertences pessoais.

Câmeras registram ação de assaltantes

Em uma das ocorrências mais recentes, um motociclista de aplicativo foi abordado por dois homens armados logo após deixar uma passageira — uma empregada doméstica — em seu destino. O crime foi captado por câmeras de segurança: os assaltantes, a pé, se aproximam e apontam uma arma diretamente para a cabeça do motociclista antes de fugirem com o veículo. Nem o celular do condutor nem os pertences da passageira foram levados.

Moradores relatam que casos semelhantes vêm se multiplicando nos últimos meses, levando muitos a evitarem circular à noite ou sozinhos pelas ruas do bairro. A sensação é de vulnerabilidade constante.

População relata medo e abandono

O sentimento de insegurança tem se espalhado entre os moradores, que expressam frustração com a ausência de ações preventivas ou presença policial efetiva na área.

“Toda semana a gente está assustado, porque quando não é moto é celular. E aí a gente não vê a consistência de viaturas que possam nos dar uma segurança ou pelo menos nos trazer uma sensação de segurança”, relatou um morador, que preferiu não se identificar.

“A gente chega na carreira, né? Fica com medo, porque até na porta de casa está perigando”, disse uma moradora.

“Eu mesmo estou querendo ir embora daqui. Era um lugar muito bom de se morar o Rosarinho, mas a gente não tem mais segurança”, afirmou outra residente, cuja filha foi vítima de assalto na região.

Destino das motos ainda é desconhecido

Até o momento, não há informações oficiais sobre o destino das motocicletas roubadas. As autoridades não esclareceram se os veículos são levados para desmanche, revenda ilegal de peças ou usados na prática de outros crimes. Também não há registro de recuperação significativa dos bens levados.

A ausência de um plano de ação específico para conter os crimes no bairro preocupa moradores e trabalhadores que dependem da motocicleta para sobreviver. Enquanto isso, a rotina no Rosarinho segue marcada pelo medo e pela incerteza.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

