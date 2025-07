Conflito entre irmãos termina em tentativa de homicídio na Cohab

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Valdemir da Silva foi autuado em flagrante após ferir o irmão com faca durante briga familiar na zona sul do Recife

Uma briga entre irmãos terminou com um deles ferido gravemente e o outro preso por tentativa de homicídio, na noite da última terça-feira (29), na Rua Guairacá, localizada na comunidade da Cohab, zona sul do Recife. A Polícia Militar foi acionada por moradores após o início do conflito, que envolveu também a mãe dos envolvidos e danos à residência da família.

No local, os policiais encontraram os dois homens feridos. Ambos foram socorridos inicialmente para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Estado de saúde e encaminhamentos

Valdemir Inácio da Silva, de 45 anos, apresentava um corte na mão e recebeu atendimento ambulatorial, sendo liberado em seguida.

Já o irmão mais novo, de 40 anos, sofreu múltiplas perfurações nas costas e no pescoço, causadas por uma faca, e precisou ser transferido para o Hospital da Restauração, onde segue internado sob custódia policial.

Indiciamento e depoimento

Valdemir foi conduzido ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio. Em seguida, foi levado para audiência de custódia.

Ao ser questionado pelas autoridades sobre o que teria motivado o confronto, Valdemir afirmou que agiu em defesa da mãe. Segundo ele, o irmão teria chegado à residência alterado e iniciado uma agressão.

"Rapaz, eu estava embriagado com minha mãe, bebendo. Meu irmão chegou muito, sei lá, bebendo também. Começou a querer agredir ela, jogando um bocado de pedra na minha casa, empurrou, quebrou minha grade lá."

Ainda de acordo com Valdemir, a faca usada no crime teria sido inicialmente empunhada pelo próprio irmão.

"Ele invadiu minha casa e pegou a faca e passou para cima de mim", relatou. "Tomei a faca e me defendi."

Desdobramentos

A Polícia Civil seguirá com as investigações para apurar as circunstâncias do crime e confirmar ou refutar a versão apresentada por Valdemir. O caso segue sendo tratado como tentativa de homicídio, com base nos ferimentos causados.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.