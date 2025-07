Arrombamento em agência do Banco do Brasil em Boa Viagem aciona segurança e termina com prisão

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Uma agência do Banco do Brasil localizada na Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife, foi invadida durante a madrugada desta semana.

O caso aconteceu nas proximidades da Rua Padre Carapuceiro, uma das mais movimentadas da região, e mobilizou o sistema de segurança da unidade, além de equipes da Polícia Militar.

O arrombamento foi contido antes que maiores danos fossem causados, graças à atuação do sistema de segurança interna e à rápida comunicação por parte de moradores de prédios vizinhos.

Ação desordenada dentro da agência

Segundo informações da Polícia Militar, o suspeito conseguiu entrar na agência após quebrar uma das portas de vidro do prédio. Já no interior do local, revirou documentos e objetos e tentou fugir levando um computador.

Durante a invasão, o sistema de segurança da agência foi acionado. Uma cortina de fumaça foi liberada automaticamente, dificultando os movimentos do invasor e impedindo a fuga com objetos do banco.

Mobilização da vizinhança foi essencial

O entorno da agência é composto por diversos prédios residenciais, o que facilitou a percepção da movimentação atípica durante a madrugada.

Moradores da área, ao notarem a situação, acionaram imediatamente as autoridades.

Policiais militares do 19º Batalhão foram encaminhados ao local e conseguiram deter o suspeito ainda dentro das dependências da agência.

Suspeito foi preso e levado à delegacia

De acordo com a polícia, o homem preso foi identificado como Marcos José da Silva, de 34 anos. Ele vive em situação de rua e foi autuado em flagrante pelo crime de furto. Após ser conduzido à delegacia de Boa Viagem, o suspeito foi encaminhado para audiência de custódia.

Após o incidente, a agência retomou o atendimento normalmente. A porta de vidro danificada segue coberta com um tapume e ainda aguarda reposição.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

