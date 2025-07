Deolane Bezerra acusa Justiça de perseguição e abuso de autoridade

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Influenciadora critica juíza responsável por investigação de suposto esquema de lavagem de dinheiro e denuncia abusos no processo judicial

Deolane Bezerra se manifesta sobre avanço das investigações

Ao completar um ano desde o início da investigação, a advogada, empresária e influenciadora digital Deolane Bezerra utilizou suas redes sociais para se pronunciar sobre os desdobramentos do processo em que é investigada. Em uma live com cerca de 40 minutos, ela fez críticas contundentes à juíza Andréa Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife, responsável por encaminhar o caso à Justiça Federal.

Acusação de envolvimento em esquema de lavagem de dinheiro

A juíza é a mesma que autorizou as acusações contra Deolane e sua mãe, Solange Bezerra, em uma investigação sobre um suposto esquema de lavagem de dinheiro relacionado a uma casa de apostas. Ambas foram presas no dia 4 de setembro do ano passado.

Mudança de competência para a Justiça Federal

Na decisão, a juíza Andréa Calado apontou indícios do crime de evasão de divisas, o que caracteriza um crime contra a União. Por essa razão, o processo foi transferido da Justiça Estadual para a Justiça Federal.

Acusações de parcialidade e abuso de poder

Durante a transmissão ao vivo, Deolane acusou a juíza de agir de forma parcial e de conduzir o caso com intenção de prejudicá-la. Ela também criticou a quebra de seus sigilos bancário e fiscal, alegando que nenhuma prova concreta foi apresentada contra ela até o momento.

Defesa pede anulação do processo

Daniela Bezerra, irmã de Deolane e integrante de sua equipe de defesa, também participou da live e afirmou que não há qualquer crime cometido. Segundo ela, todos os atos da magistrada deveriam ser anulados, desde o início da investigação.

Desabafo emocionado sobre impacto pessoal

Bastante emocionada, Deolane desabafou sobre os impactos negativos da investigação em sua imagem pública. Em tom firme, afirmou que continuará lutando por sua liberdade, a não ser que “seja presa ou morta”.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.