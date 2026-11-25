Suspeito foi preso em flagrante e autuado por tentativa de homicídio, lesão corporal, dano e resistência

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Uma médica e um paciente foram agredidos com uma barra de ferro durante um plantão na Unidade Mista Felinto Wanderley, em Triunfo, no Sertão de Pernambuco, na noite da terça-feira (24). O suspeito, de 38 anos, também danificou o patrimônio da unidade de saúde. Ele foi preso em flagrante pela Polícia Militar.

Segundo a Prefeitura de Triunfo, o homem entrou na unidade armado com uma barra de ferro e iniciou as agressões. Pessoas que estavam no local ajudaram a contê-lo. Antes de fugir, o suspeito também provocou danos ao patrimônio público.

A médica, identificada como Jorgina Henriques, recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhada ao Hospital Eduardo Campos, em Serra Talhada. De acordo com a gestão municipal, ela recebeu alta e está em recuperação. O paciente também recebeu assistência médica e passa bem. As identidades dos dois não foram divulgadas.

Equipes do 14º Batalhão da Polícia Militar foram acionadas e realizaram buscas para localizar o suspeito. Após a captura, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

De acordo com a Polícia Civil, o homem foi autuado em flagrante pelos crimes de dano ou depredação, lesão corporal, tentativa de homicídio e resistência. Ele permanece à disposição da Justiça.

Nota do Simepe

Após o episódio, o Sindicato dos Médicos de Pernambuco (Simepe) divulgou uma nota de repúdio à violência contra profissionais de saúde. A entidade classificou o caso em Triunfo como um episódio extremo e manifestou solidariedade à médica agredida, aos familiares e aos colegas de trabalho.

No comunicado, o sindicato cobrou apuração rigorosa e responsabilização dos envolvidos, além de medidas efetivas para evitar novas ocorrências. A entidade também informou que vai encaminhar denúncias ao Ministério Público de Pernambuco (MPPE), ao Ministério Público do Trabalho (MPT) e às autoridades policiais.

O Simepe afirmou ainda que sua Defensoria Médica está à disposição da profissional para oferecer acolhimento, orientação e assistência jurídica. O sindicato também pretende cobrar dos gestores e do poder público a criação de planos de prevenção, protocolos de resposta e medidas concretas de proteção a trabalhadores, pacientes e acompanhantes.

Prefeitura promete reforçar segurança

O prefeito de Triunfo, Luciano Bonfim, manifestou solidariedade à médica, aos demais profissionais da unidade e aos pacientes que presenciaram a ocorrência e ajudaram a conter o agressor.

O gestor também afirmou que a administração municipal vai reforçar as medidas de segurança nas unidades de saúde.



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