Ação da PMPE foi lançada nesta quinta-feira (19) prevê patrulhamento em áreas comerciais, uso de drones e monitoramento por câmeras

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A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) lançou, nesta quinta-feira (19), a Operação Papai Noel 2026, com o reforço de aproximadamente 2.698 policiais militares em serviço extraordinário, além do efetivo que já atua normalmente nas ruas. A iniciativa segue até 31 de dezembro e tem como objetivo ampliar a segurança nas principais áreas comerciais do estado durante o período de compras de fim de ano.

O lançamento ocorreu na Praça do Diário, no bairro de Santo Antônio, no Centro do Recife, com a presença da vice-governadora Priscila Krause e a banda da PMPE.

Polícia Militar de Pernambuco lança operação Papai Noel 2026 - Círio Gomes/TV Jornal Polícia Militar de Pernambuco lança operação Papai Noel 2026 - Círio Gomes/TV Jornal Polícia Militar de Pernambuco lança operação Papai Noel 2026 - Círio Gomes/TV Jornal Polícia Militar de Pernambuco lança operação Papai Noel 2026 - Círio Gomes/TV Jornal

O policiamento será realizado na capital, na Região Metropolitana e nos principais polos comerciais do interior, com equipes a pé, de bicicleta, motocicletas, a cavalo e em viaturas, além do apoio do Grupamento Tático Aéreo (GTA). Os policiais que integram a operação estarão identificados com bonés laranjas. A medida busca facilitar o reconhecimento das equipes pela população.

Policiamento no Centro do Recife

Na área central da capital, o reforço será dividido em quatro quadrantes de segurança, abrangendo os bairros da Boa Vista, Soledade, Santo Amaro, São José, Santo Antônio, Ilha do Leite e Coelhos. A operação também contemplará shoppings e centros comerciais da Região Metropolitana, especialmente nos fins de semana, além dos principais polos comerciais do interior de Pernambuco.

Após o fechamento das lojas, as equipes também reforçarão a segurança nas paradas de ônibus, para atender consumidores e trabalhadores que utilizam o transporte público no retorno para casa.

Uma das novidades da operação em 2026 é o monitoramento aéreo diário com drones, das 8h às 20h, nos quatro quadrantes do Centro do Recife. Os equipamentos serão acompanhados por policiais em uma viatura, permitindo o monitoramento das áreas de atuação.

Segundo a vice-governadora Priscila Krause, que conversou com a equipe de reportagem da TV Jornal no evento de lançamento, a operação também contará com a integração de câmeras da Secretaria de Defesa Social (SDS) e de estabelecimentos comerciais, em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).

De acordo com ela, o território abrangido pela operação terá mais de 300 câmeras de monitoramento. "De maneira que só nessa operação a gente vai ter nesse território mais de 300 câmeras, que é mais do que o que se tinha antes no Recife inteiro, em Pernambuco inteiro", afirmou.

A vice-governadora também destacou o reforço no efetivo das forças de segurança nos últimos anos, após a realização de concursos públicos. Segundo ela, mais de 8 mil agentes de segurança de diferentes corporações foram incorporados.

Cadastro de celulares e prevenção à violência doméstica

Durante o lançamento, a população também poderá cadastrar aparelhos no Programa Alerta Celular, iniciativa que auxilia na identificação e recuperação de telefones roubados ou furtados. A Operação Papai Noel contará ainda com ações preventivas de enfrentamento à violência doméstica.

A mobilização ocorre em um período de aumento da movimentação no comércio, impulsionado pela Black Friday e pelas compras de Natal e Ano-Novo. A expectativa da PMPE é ampliar a presença policial para prevenir crimes e proporcionar mais segurança a consumidores e comerciantes.

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