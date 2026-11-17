Grupo suspeito de envolvimento com tráfico de drogas utilizava empresas de fachada, familiares e terceiros para ocultar patrimônio

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A investigação sobre uma organização criminosa suspeita de movimentar R$ 78 milhões com o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro revelou um patrimônio de alto padrão em Pernambuco. Entre os bens identificados pela Polícia Civil estão uma Ferrari avaliada em R$ 3,3 milhões, veículos importados, imóveis milionários e até um macaco-prego comprado por R$ 60 mil. O grupo é alvo da Operação Capital Reverso, deflagrada nesta terça-feira (17).

Coordenada pela 1ª Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (DPRN), a operação busca desarticular o esquema de tráfico de drogas e ocultação de recursos ilícitos. As investigações começaram em dezembro de 2025 e apontam que a organização utilizava empresas de fachada, contas de terceiros e familiares para dissimular a origem do dinheiro e registrar bens adquiridos com os recursos.

Ao todo, foram expedidos 13 mandados de prisão temporária e 23 de busca e apreensão, cumpridos em endereços residenciais, comerciais e unidades prisionais no Recife, em Jaboatão dos Guararapes, São Lourenço da Mata, Santa Cruz do Capibaribe e Limoeiro, além de Curitiba, no Paraná.

Ferrari de R$ 3,3 milhões e imóveis de alto padrão

Um dos investigados, apontado pela polícia como possível líder da organização criminosa, chamou a atenção dos investigadores pelo padrão de vida incompatível com a renda declarada. Entre os bens relacionados a ele está uma Ferrari 488 Spider vermelha, avaliada em aproximadamente R$ 3,3 milhões. Apesar de registrada em nome de uma empresa, o veículo seria utilizado pelo suspeito.

Outro automóvel identificado foi um Porsche Macan Turbo, avaliado em até R$ 474 mil e registrado em nome de uma familiar. Uma BMW também aparece entre os veículos relacionados à investigação.

O patrimônio inclui ainda imóveis de alto padrão em Jaboatão dos Guararapes. Uma das coberturas, localizada na região de Piedade, é avaliada em aproximadamente R$ 4 milhões. Outra propriedade de valor semelhante fica em Candeias.

Durante as buscas em um dos apartamentos, os policiais encontraram um macaco-prego adquirido por R$ 60 mil, em 2024. O animal vivia em um recinto instalado dentro do imóvel, equipado com poleiros, escadas e brinquedos.

Empresas de fachada e estrutura do tráfico

Segundo a investigação, o grupo utilizava empresas sem atividade comercial efetiva para movimentar valores milionários. Algumas não possuíam funcionários ou estrutura operacional compatível com as transações financeiras identificadas pelos investigadores.

A organização também teria recorrido a familiares e outras pessoas para registrar veículos e imóveis, dificultando a identificação dos verdadeiros proprietários dos bens. A polícia ainda apura o uso de contas bancárias de terceiros e operações com criptomoedas para ocultar o caminho do dinheiro.

Além da lavagem de dinheiro, os investigadores identificaram uma residência no bairro do Engenho do Meio, na Zona Oeste do Recife, que funcionaria como ponto de armazenamento e distribuição de drogas. O imóvel teria sido adquirido por aproximadamente R$ 400 mil, pagos em espécie, e contava com câmeras de monitoramento, portões reforçados e pessoas responsáveis por observar a movimentação nas proximidades.

As investigações também apontam que integrantes do grupo poderiam continuar exercendo funções relacionadas ao tráfico e à movimentação financeira mesmo a partir de unidades prisionais.

Bloqueio de bens e continuidade das investigações

Para impedir a transferência ou ocultação do patrimônio investigado, a Polícia Civil solicitou à Justiça o bloqueio de ativos financeiros e o sequestro de bens móveis e imóveis até o limite de R$ 78,8 milhões.

Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos veículos de luxo, documentos, cadernos e computadores, que deverão passar por análise para auxiliar no rastreamento dos recursos e na identificação dos envolvidos.

A investigação busca esclarecer a participação de cada suspeito no esquema, identificar os beneficiários da movimentação financeira e localizar outros bens que possam ter sido adquiridos com dinheiro proveniente do tráfico de drogas.



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