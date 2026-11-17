Ação policial cumpre 13 mandados de prisão temporária e 22 de busca e apreensão no Recife, em Jaboatão dos Guararapes e no Paraná

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*Com informações de Cínthia Ferreira, da TV Jornal

Uma organização criminosa suspeita de movimentar cerca de R$ 78 milhões com o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro é alvo da Operação Capital Reverso, deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco nesta terça-feira (17). A ação cumpre 13 mandados de prisão temporária e 22 mandados de busca e apreensão no Recife, em Jaboatão dos Guararapes e no estado do Paraná.

Durante a operação, foram apreendidos veículos de luxo e equipamentos eletrônicos. Pelo menos quatro homens foram levados ao Departamento de Repressão ao Narcotráfico (Denarc), no Recife, para prestar depoimento. Até o momento, a Polícia Civil não havia confirmado o número total de pessoas presas.

Lavagem de dinheiro do tráfico de drogas

A investigação busca desarticular o esquema de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro atribuído ao grupo criminoso. De acordo com as informações apuradas pela polícia, os investigados utilizavam diferentes estratégias para ocultar a origem dos recursos obtidos com a atividade ilegal.

Entre as práticas identificadas estão a compra de veículos em nome de terceiros, conhecidos como laranjas, e a utilização de empresas de fachada para movimentar o dinheiro do tráfico.

A movimentação financeira e o padrão de vida de luxo de uma pessoa apontada como líder da organização criminosa chamaram a atenção dos investigadores. A renda declarada pelo suspeito não seria compatível com os bens e a ostentação apresentados por ele, o que levou ao aprofundamento das apurações.

Carros de luxo apreendidos em Jaboatão

Durante o cumprimento dos mandados, policiais apreenderam veículos de luxo nos bairros de Candeias e Zumbi do Pacheco, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. Na capital, um dos alvos foi localizado no bairro da Iputinga. A operação também mobiliza equipes policiais no Paraná.

Além dos veículos, computadores foram levados pelos policiais durante a ação. Os equipamentos devem contribuir para o aprofundamento das investigações sobre a movimentação financeira da organização criminosa.

A polícia também pretende identificar o destino dos recursos obtidos com o tráfico de drogas e localizar outros bens que possam ter sido adquiridos com dinheiro de origem ilícita. Segundo as informações divulgadas durante o andamento da operação, a organização criminosa também teria um ponto fixo de distribuição de drogas na região do Engenho do Meio, no Recife.

Os mandados de busca e apreensão também podem resultar em prisões em flagrante, caso sejam encontradas drogas, armas ou outros materiais relacionados a atividades criminosas. Até o momento, não havia confirmação sobre apreensões desse tipo.

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