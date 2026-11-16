Ex-policial é suspeito de agredir e fazer mulher de refém na Zona Oeste do Recife

Policiais e bombeiros atuam na ocorrência, que ainda está em andamento; mulher teria conseguido sair do apartamento com ajuda de uma amiga

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*Com informações de Suelen Brainer, da TV Jornal

Um homem apontado como ex-policial militar é suspeito de agredir e fazer uma mulher de refém dentro de um apartamento no bairro do Zumbi, na Zona Oeste do Recife, na manhã desta segunda-feira (16). A equipe da TV Jornal acompanha a ocorrência que segue em andamento, e equipes do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) atuam no local para negociar a saída do suspeito, que permanece no imóvel.

Até o momento, as informações prelimirares apontam que moradores do edifício ouviram pedidos de socorro por volta das 6h. A mulher, que residia no sexto andar, conseguiu deixar o apartamento com a ajuda de uma amiga, mas o homem permaneceu na residência.

Até o momento, não há informações confirmadas sobre o estado de saúde da vítima nem sobre a unidade de saúde para onde ela teria sido encaminhada. Também não existe confirmação oficial de que o suspeito, que seria um ex-policial militar excluído da corporação, esteja armado.

Suspeito teria ateado fogo no apartamento

Além das agressões, o homem teria provocado focos de incêndio em alguns cômodos do imóvel. O Corpo de Bombeiros foi acionado e enviou viaturas ao local para dar apoio à ocorrência e intervir, caso necessário. O homem seria um ex-policial militar que teria sido excluído da corporação.

A rua foi interditada para o trabalho das equipes de segurança. Policiais do BOPE, com equipamentos de proteção e armamento, entraram no edifício para tentar conduzir a negociação. O 13º Batalhão da Polícia Militar também presta apoio.

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