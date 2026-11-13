UNINASSAU disponibiliza serviços gratuitos na Caravana da TV Jornal

Instituição de ensino leva estudantes para realizar triagens, orientações jurídicas, exames preventivos e atividades educativas sob supervisão

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

A Caravana da TV Jornal está de volta! O projeto chega a sua 7ª temporada levando diversos serviços gratuitos aos moradores da Região Metropolitana do Recife (RMR). A primeira parada será na Escola Municipal Karla Patrícia, em Boa Viagem, nesta sexta-feira (13) às 8h.

A UNINASSAU, uma das patrocinadoras do projeto, disponibilizará atendimento multisetorial gratuito à população presente nas caravanas. Supervisionados por professores e preceptores, estudantes realizam triagens, orientações jurídicas, exames preventivos e atividades educativas.

Entre os serviços oferecidos estão as áreas de:

Saúde e bem-estar: Aferição de pressão, teste de glicemia, atendimento nutricional, orientação postural e odontológica, suporte psicológico e exames rápidos;

Aferição de pressão, teste de glicemia, atendimento nutricional, orientação postural e odontológica, suporte psicológico e exames rápidos; Cidadania e empregabilidade: Orientação jurídica (direitos do consumidor, família e previdenciário), elaboração de currículos e oficinas de empreendedorismo/capacitação rápida.

Serviços de saúde bucal são oferecidos na Caravana da TV Jornal - Jailton Jr/JC Imagem Limpeza de pele é um dos serviços oferecidos na Caravana da TV Jornal - Jailton Jr/JC Imagem

Os eventos também contarão com atividades recreativas para crianças, oficinas educativas e ações ambientais (doação de mudas ou conscientização). Os espaços terão, ainda, com ativações com brindes da emissora.

Para a UNINASSAU, o projeto da TV Jornal funciona como um laboratório vivo para os alunos aplicarem os conhecimentos aprendidos em sala sob supervisão técnica.

"Acreditamos que a formação acadêmica também se constrói por meio de experiências práticas, nas quais nossos estudantes podem aplicar seus conhecimentos, desenvolver habilidades e, principalmente, exercer o compromisso social da profissão. É a educação ultrapassando os muros da instituição e promovendo benefícios concretos para a sociedade”, destaca Hesdras Viana, diretor da UNINASSAU Boa Viagem.

Paradas da Caravana da TV Jornal

13/11/26 - Escola Municipal Karla Patrícia (Boa Viagem)

19/11/26 - COMPAZ Escritor Ariano Suassuna (San Martin)

27/11/26 - COMPAZ Dom Hélder Câmara (Coque)

04/12/26 - COMPAZ Governador Eduardo Campos (Alto Santa Terezinha)

11/12/26 - COMPAZ Atriz Leda Alves (Pina)



Caravana da TV Jornal na Escola Municipal Karla Patrícia

Onde: Rua Professor Eduardo Wanderley Filho, nº 700 — Boa Viagem, Recife - PE

Quando: Sexta-feira, 13 de novembro às 8h