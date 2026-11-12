Homem suspeito de matar mulher em corrida por aplicativo é preso e alega ter tido "surto"

Suspeito se apresentou ao DHPP, no Recife, com advogada; delegado diz que alegação de surto e laudos médicos ainda precisam ser apurados

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O homem suspeito de matar uma mulher de 39 anos durante uma corrida por aplicativo na PE-15, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife, foi preso na madrugada desta quinta-feira (12).

Ele se apresentou espontaneamente ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no Recife, acompanhado da advogada.

Suspeito alega surto e apresenta laudos médicos à polícia

Em depoimento, o homem afirmou que estava em surto no momento do crime e negou ter mantido uma relação amorosa com a vítima. Ele também relatou ter questões psicológicas e apresentou documentos médicos, incluindo laudos com registros da Classificação Internacional de Doenças (CID).

O delegado responsável pelo caso ressaltou, no entanto, que as informações apresentadas pelo suspeito ainda precisam ser apuradas pela investigação. Até o momento, não há confirmação de que uma eventual condição psicológica tenha relação com o crime.

Relembre o caso

Uma mulher de 39 anos foi morta a tiros durante uma corrida por aplicativo na PE-15, em Paulista, na manhã da segunda-feira (9). Ela foi atingida por três disparos efetuados pelo homem que a acompanhava no veículo. Após o crime, o suspeito fugiu a pé.

O motorista do aplicativo tentou socorrer a vítima e a levou ao Hospital Nossa Senhora Aparecida, no bairro de Vila Torres Galvão, em Paulista. A mulher, que era mãe de cinco filhos, já chegou à unidade de saúde sem vida.

Como aconteceu o crime

De acordo com informações apuradas pela TV Jornal, a passageira estava em uma confraternização com amigas e com o homem apontado como autor dos disparos, no bairro de Arthur Lundgren, em Paulista. Após o encontro, ela solicitou uma corrida por aplicativo com destino a Igarassu, passando pela Estrada das Bananeiras.

Segundo o relato do motorista, ao buscar os dois no local da confraternização, houve uma conversa entre a mulher e o homem sobre algo que ela teria dito durante a festa e que ele não teria gostado.

Em determinado momento, o homem desceu do veículo e orientou o motorista a acertar o valor da corrida diretamente com a passageira. Na sequência, sacou uma arma e efetuou os três disparos contra a mulher. Depois, fugiu a pé.

O motorista prestou socorro à vítima e a encaminhou ao Hospital Nossa Senhora Aparecida, mas ela não resistiu aos ferimentos. Uma fonte ouvida pela TV Jornal informou que teria ocorrido uma confusão durante a madrugada no local onde a confraternização estava sendo realizada.

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