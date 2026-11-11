Duas pessoas são assassinadas dentro do Ceasa, no Recife, na madrugada desta quarta-feira (11)

Crime aconteceu na madrugada desta quarta-feira (11) no setor de tomates; vítimas foram baleadas e perícia já iniciou no local

*Com informações de Cinthia Ferreira, da TV Jornal

Duas pessoas foram assassinadas dentro das dependências do Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco (Ceasa-PE), no bairro do Curado, Zona Oeste do Recife. O crime aconteceu por volta das 4h30 da madrugada desta quarta-feira (11), quando as vítimas, que eram sócias, foram atingidas por disparos de arma de fogo.

Detalhes da dinâmica do caso ainda estão sendo apurados pela Polícia Civil, mas o que se sabe até o momento é que um carro entrou numa rua do setor de tomates, os ocupantes desembarcaram e começaram os disparos contra as vítimas, dois homens de 42 anos que eram sócios e também amigos. Alguns funcionários estavam no local e presenciaram a ação criminosa.

A equipe da TV Jornal acompanha a atuação da Polícia Civil, Militar, do Instituto de Criminalística e do Instituto Médico Legal no local. Uma das vítimas foi morta com 8 disparos, e a outra com 5, sendo a maioria mirados na cabeça. Os corpos foram removidos pouco antes das 7h da manhã.

As investigações estão em fase inicial, mas as equipes já recolheram estojos e projéteis encontrados na cena e estão acessando as imagens da câmera de segurança do estabelecimento. Outro ponto observado pela repórter Cinthia Ferreira é que o acesso ao Ceasa não é livre: faz-se necessário atravessar uma cancela e o espaço é monitorado por videosegurança, e para sair, é necessário pagar uma taxa.

Por meio de nota, o Ceasa afirma que tem reforçado a rede de proteção interna, como segurança ostensiva 24h com 105 vigilantes armados, circuito interno de TV com 90 câmeras, Corpo de Bombeiros e base do Samu 24h, além de uma companhia da Polícia Militar baseada dentro do Ceasa.

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