Caravana da TV Jornal começa nesta sexta-feira (13) com serviços gratuitos à população
Projeto terá cinco edições em escolas e unidades do Compaz, com atendimentos de saúde, orientações, atividades recreativas e sorteios
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A Caravana da TV Jornal chega para a sétima temporada com cinco edições entre novembro e dezembro de 2026, levando oferta de serviços gratuitos em diferentes comunidades do Recife. A programação começa nesta sexta-feira (13), na Escola Municipal Karla Patrícia, e segue até 11 de dezembro, com atividades em quatro unidades do Compaz.
A iniciativa reúne serviços de saúde, orientações à população, atividades recreativas e ações de relacionamento com as comunidades. A programação conta com a participação da Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Saúde, da Neoenergia e da Universidade Maurício de Nassau (Uninassau).
Entre os serviços confirmados estão testes de glicose, aferição da pressão arterial e tipagem sanguínea, oferecidos pela Uninassau. Além disso, a Secretaria de Saúde do Recife disponibilizará vacinação, orientações sobre arboviroses e distribuição de hipoclorito e preservativos. A Neoenergia também participará da ação.
Para as crianças, estão previstas atividades como chute a gol, roleta de prêmios e camas elásticas. A ação também terá participação do personagem Menino Treloso, com distribuição de brindes. Ao final de cada edição, será realizado um sorteio de prêmios para os moradores.
O evento desta sexta também terá a participação de Anne Barreto, apresentadora da Rádio Jornal e da TV Jornal.
"A Caravana da TV Jornal chega à sua sétima edição reforçando o nosso compromisso social e a proximidade com as comunidades, oferecendo serviços gratuitos à população. É um projeto que nos orgulha muito porque faz a diferença na vida das pessoas além de trazer momentos de lazer para as famílias", celebra Helena Lôbo, Gerente de Marketing do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação.
Confira as datas e os locais da Caravana
A primeira parada será na Escola Municipal Karla Patrícia, nesta sexta-feira (13). Depois, o projeto passa por quatro unidades do Compaz, em diferentes regiões da cidade.
- 13 de novembro: Escola Municipal Karla Patrícia
- 19 de novembro: Compaz Escritor Ariano Suassuna
- 27 de novembro: Compaz Dom Hélder Câmara
- 4 de dezembro: Compaz Governador Eduardo Campos
- 11 de dezembro: Compaz Atriz Leda Alves