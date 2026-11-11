Caravana da TV Jornal começa nesta sexta-feira (13) com serviços gratuitos à população

Projeto terá cinco edições em escolas e unidades do Compaz, com atendimentos de saúde, orientações, atividades recreativas e sorteios

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A Caravana da TV Jornal chega para a sétima temporada com cinco edições entre novembro e dezembro de 2026, levando oferta de serviços gratuitos em diferentes comunidades do Recife. A programação começa nesta sexta-feira (13), na Escola Municipal Karla Patrícia, e segue até 11 de dezembro, com atividades em quatro unidades do Compaz.

A iniciativa reúne serviços de saúde, orientações à população, atividades recreativas e ações de relacionamento com as comunidades. A programação conta com a participação da Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Saúde, da Neoenergia e da Universidade Maurício de Nassau (Uninassau).

Entre os serviços confirmados estão testes de glicose, aferição da pressão arterial e tipagem sanguínea, oferecidos pela Uninassau. Além disso, a Secretaria de Saúde do Recife disponibilizará vacinação, orientações sobre arboviroses e distribuição de hipoclorito e preservativos. A Neoenergia também participará da ação.

Para as crianças, estão previstas atividades como chute a gol, roleta de prêmios e camas elásticas. A ação também terá participação do personagem Menino Treloso, com distribuição de brindes. Ao final de cada edição, será realizado um sorteio de prêmios para os moradores.

O evento desta sexta também terá a participação de Anne Barreto, apresentadora da Rádio Jornal e da TV Jornal.

"A Caravana da TV Jornal chega à sua sétima edição reforçando o nosso compromisso social e a proximidade com as comunidades, oferecendo serviços gratuitos à população. É um projeto que nos orgulha muito porque faz a diferença na vida das pessoas além de trazer momentos de lazer para as famílias", celebra Helena Lôbo, Gerente de Marketing do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação.

Confira as datas e os locais da Caravana

Caravana da TV Jornal na Paróquia Nossa Senhora do Rosário (Pina) - Júnior Souza/JC Imagem

A primeira parada será na Escola Municipal Karla Patrícia, nesta sexta-feira (13). Depois, o projeto passa por quatro unidades do Compaz, em diferentes regiões da cidade.