Polícia investiga esquema de lavagem de dinheiro que movimentou quase R$ 10 milhões no Recife

Operação cumpriu três mandados de prisão e oito de busca e apreensão em Pernambuco e São Paulo

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Uma investigação da Polícia Civil de Pernambuco identificou um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico de drogas que movimentou quase R$ 10 milhões em pouco mais de dois anos. A apuração aponta que o grupo utilizava contas bancárias de terceiros para receber e transferir valores provenientes da comercialização de entorpecentes, numa tentativa de ocultar a origem ilícita dos recursos.

O esquema foi alvo da Operação Barreira Norte, deflagrada na manhã desta terça-feira (10). Ao todo, foram cumpridos três mandados de prisão e oito de busca e apreensão domiciliar, além de ordens judiciais de bloqueio de ativos financeiros. As ações ocorreram no Recife, São Lourenço da Mata, Igarassu e Abreu e Lima, em Pernambuco, e em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.

As investigações começaram em janeiro de 2024 e tiveram como principal área de atuação o bairro de Jardim São Paulo, na Zona Oeste do Recife, e localidades próximas. Segundo a delegada Lídia Barci, responsável pela investigação, os suspeitos emprestavam ou cediam os dados das próprias contas bancárias para que integrantes do tráfico movimentassem o dinheiro.

Na prática, os valores provenientes da venda de drogas eram depositados nessas contas e, posteriormente, transferidos para outras pessoas, conforme as orientações dos investigados. Em alguns casos, as quantias eram divididas em operações menores para tentar evitar suspeitas das instituições financeiras.

Durante entrevista à TV Jornal, a delegada informou que uma das contas identificadas movimentou mais de R$ 4 milhões, enquanto outra registrou cerca de R$ 2 milhões. A menor movimentação identificada foi de R$ 43 mil.

Rede de apoio ao tráfico

A investigação também identificou a participação de pessoas que mantinham relações familiares ou afetivas com os suspeitos de envolvimento com o tráfico. Entre os vínculos identificados estão casais, irmãos, mães e filhos, além de pessoas próximas aos investigados.

De acordo com a delegada, parte dos suspeitos afirma desconhecer a origem do dinheiro e diz que apenas emprestou as contas bancárias. No entanto, a investigação busca esclarecer o nível de participação e conhecimento de cada envolvido nas movimentações financeiras.

Um dos investigados apontados como integrante da organização criminosa já estava preso por tráfico de drogas. Segundo a polícia, há indícios de que ele continuava exercendo influência sobre as atividades do grupo mesmo dentro do sistema prisional. Por isso, também foi alvo de um novo mandado de prisão relacionado à investigação.

Apreensões e investigação

Ao longo dos dois anos e três meses de apuração, as equipes policiais também realizaram apreensões de drogas, armas e munições. Durante a operação desta terça-feira, foram recolhidos celulares e cadernos com anotações que podem contribuir para o aprofundamento das investigações.

A Operação Barreira Norte é a 91ª Operação de Repressão Qualificada realizada pela Polícia Civil de Pernambuco em 2026. O trabalho contou com o apoio de equipes de inteligência, do Comando de Operações e Recursos Especiais (CORE), da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Pernambuco (FICCO-PE), da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização e da Polícia Civil de São Paulo.

A investigação segue em andamento para aprofundar a identificação dos envolvidos e rastrear os recursos financeiros relacionados às atividades criminosas.



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