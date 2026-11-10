Ciclista em situação de rua morre após ser atingido por carro no Grande Recife

Homem trabalhava como catador de latinhas e foi atropelado na Avenida Mascarenhas de Moraes; motorista foi detido pela PM dois quilômetros depois

por Eduardo Scofi
Ciclista em situação de rua morre após ser atingido por carro no Grande Recife
Sinistro deixou um ciclista morto na Avenida Mascarenhas de Moraes, na Zona Sul do Recife - Cinthya Ferreira/TV Jornal

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Um homem em situação de rua que trabalhava como catador de latinhas morreu após ser atingido por um carro na manhã desta terça-feira (10), na Avenida Mascarenhas de Moraes, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife.

A colisão aconteceu por volta das 5h30, nas proximidades do Aeroporto Internacional do Recife. A dinâmica do acidente ainda será investigada, incluindo as circunstâncias da colisão e se o ciclista trafegava pela ciclofaixa no momento do impacto.

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Ciclista morreu antes da chegada do Samu

A vítima morreu ainda no local, antes da chegada da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que havia sido acionada para prestar socorro. De acordo com a apuração da repórter Cinthya Ferreira, da TV Jornal, o motorista foi detido pela Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) cerca de dois quilômetros depois do ponto onde ocorreu o atropelamento.

O acidente ocorreu no trecho da avenida no sentido Jaboatão dos Guararapes, mas também provoca retenção no fluxo de veículos que seguem em direção ao Centro do Recife. Motoristas que passam pela região devem redobrar a atenção.

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Imagem de Eduardo Scofi

Eduardo Scofi

Estudante de Jornalismo pela UFPE, com formações anteriores em Ciências Biológicas (UFRPE) e Análise e Desenvolvimento de Sistemas (SENAC). Tem construído uma trajetória multidisciplinar que integra comunicação, ciência e tecnologia, com foco na produção de conteúdo relevante, acessível e inovador. https://www.linkedin.com/in/eduardoscofi

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