Ciclista em situação de rua morre após ser atingido por carro no Grande Recife

Homem trabalhava como catador de latinhas e foi atropelado na Avenida Mascarenhas de Moraes; motorista foi detido pela PM dois quilômetros depois

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Um homem em situação de rua que trabalhava como catador de latinhas morreu após ser atingido por um carro na manhã desta terça-feira (10), na Avenida Mascarenhas de Moraes, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife.

A colisão aconteceu por volta das 5h30, nas proximidades do Aeroporto Internacional do Recife. A dinâmica do acidente ainda será investigada, incluindo as circunstâncias da colisão e se o ciclista trafegava pela ciclofaixa no momento do impacto.

Ciclista morreu antes da chegada do Samu

A vítima morreu ainda no local, antes da chegada da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que havia sido acionada para prestar socorro. De acordo com a apuração da repórter Cinthya Ferreira, da TV Jornal, o motorista foi detido pela Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) cerca de dois quilômetros depois do ponto onde ocorreu o atropelamento.

O acidente ocorreu no trecho da avenida no sentido Jaboatão dos Guararapes, mas também provoca retenção no fluxo de veículos que seguem em direção ao Centro do Recife. Motoristas que passam pela região devem redobrar a atenção.

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