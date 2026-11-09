Transformador explode deixando moradores e comerciantes sem energia em Dois Irmãos

Moradores passaram a noite e o início da manhã desta segunda-feira sem fornecimento de energia após incidente na Avenida Manoel de Medeiros

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Neste domingo (8), um transformador de energia explodiu no bairro de Dois Irmãos, localizado na Zona Norte do Recife. O incidente aconteceu por volta das nove da noite na Avenida Manoel de Medeiros e provocou a interrupção no fornecimento de energia elétrica na região.

Após a explosão, as chamas atingiram a fiação do local, deixando moradores e comerciantes sem energia durante a noite e também nas primeiras horas desta segunda-feira (9).

De acordo com a Neoenergia, uma equipe técnica foi enviada até o endereço para realizar a substituição do equipamento e restabelecer a energia. As causas do ocorrido ainda estão sendo apuradas.

A previsão é que o serviço seja concluído ainda na manhã desta segunda-feira (9), com a normalização do fornecimento de energia para os consumidores afetados.

