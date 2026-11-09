Passageiro atira e mata mulher durante corrida por aplicativo na PE-15, em Paulista

Motorista tentou socorrer a vítima e a levou ao hospital, mas mulher chegou à unidade sem vida; suspeito fugiu a pé após os disparos

por JC
Passageiro atira e mata mulher durante corrida por aplicativo na PE-15, em Paulista
Mulher é morta a tiros durante corrida por aplicativo na PE-15, em Paulista - Cirio Gomes/JC Imagem

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Uma mulher de 39 anos foi morta a tiros durante uma corrida por aplicativo na PE-15, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife, na manhã desta segunda-feira (9). Segundo informações preliminares, ela foi atingida por três disparos efetuados por um homem que a acompanhava no veículo. 

O motorista do aplicativo tentou socorrer a vítima e a levou ao Hospital Nossa Senhora Aparecida, no bairro de Vila Torres Galvão, em Paulista. A mulher, que era mãe de cinco filhos, já chegou à unidade de saúde sem vida.

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Como aconteceu o crime

De acordo com informações apuradas pela TV Jornal, a passageira estava em uma confraternização com amigas e com o homem apontado como autor dos disparos, no bairro de Arthur Lundgren, em Paulista. Após o encontro, ela solicitou uma corrida por aplicativo com destino à Igarassu, passando pela Estrada das Bananeiras.

Segundo o relato do motorista, ao buscar os dois no local da confraternização, houve uma conversa entre a mulher e o homem sobre algo que ela teria dito durante a festa e que ele não teria gostado.

Em determinado momento, o homem desceu do veículo e orientou o motorista a acertar o valor da corrida diretamente com a passageira.

Na sequência, o suspeito sacou uma arma e efetuou três disparos contra a mulher, fugindo a pé. O motorista prestou socorro à vítima e a encaminhou ao Hospital Nossa Senhora Aparecida, mas ela não resistiu aos ferimentos.

Possível desentendimento antes do crime

Uma fonte ouvida pela TV Jornal informou que teria ocorrido uma confusão durante a madrugada no local onde a confraternização estava sendo realizada.

Ainda não há confirmação sobre a participação da vítima e do suspeito nesse episódio nem sobre uma possível relação entre o desentendimento e o assassinato.

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