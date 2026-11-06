Checklist Enem marca a trajetória de jovens estudantes

A conclusão do Ensino Médio e a maratona de provas — como o SSA 3 (Sistema Seriado de Avaliação) da Universidade de Pernambuco (UPE) e o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) — costumam ser um dos momentos mais tensos na vida dos estudantes.Para aliviar a pressão dessa fase decisiva, o Checklist Enem promove anualmente ações nas escolas, oferecendo momentos de descontração e acolhimento para os alunos na véspera dos exames.

Neste ano, o projeto da TV Jornal/SBT com patrocínio da Uninassau proporcionou momentos de descontração a alunos dos colégios Motivo, Saber Viver e Elo. Comandadas pelo apresentador Carlos Santos, as ações contaram com brincadeiras, pipoca e karaokê.

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O apresentador Carlos Santos celebra a honra de estar perto dos estudantes e conduzir mais um ano as ações. "Há mais de dois anos que eu participo do Checklist. Comecei fazendo com o personagem Silvio Santos, depois de cara limpa. E é sempre muito bom para mim marcar essa presença, estar com a TV Jornal nessa, aqui nesse aquecimento para os alunos fazerem o Enem. Todo esse empenho em trazer um clima de tranquilidade e paz para quem vai passar por essa etapa importante, para mim como comediante, é trazer um pouquinho de mim para esse evento. Uma felicidade gigantesca."

Gerente de Marketing do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC), Helena Lôbo, destaca que o Checklist ENEM é um projeto já consolidado da TV Jornal, que acompanha de perto a preparação dos feras para um dos momentos mais importantes de suas vidas. "Com informação, orientação e conteúdos relevantes, a TV Jornal reforça seu compromisso com a educação, apoiando os estudantes nessa jornada tão importante para o futuro", complementa.

O Checklist Enem é um convite para que os alunos cuidem da saúde mental, aliviem a tensão e retomem o foco com mais confiança e motivação para os grandes dias.

Dose de informação

Além do momento de transformação no ambiente escolar, o Checklist também conta com programetes informativos sobre educação que vão ao ar na TV Jornal/SBT.

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