Checklist Enem marca a trajetória de jovens estudantes

Comandadas pelo apresentador Carlos Santos, as ações de descontração foram realizadas com alunos de colégios da Região Metropolitana do Recife

por Paloma Xavier
Checklist Enem marca a trajetória de jovens estudantes
O apresentador Carlos Santos conduziu as ações do Checklist Enem - Junior Souza/JC Imagem

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A conclusão do Ensino Médio e a maratona de provas — como o SSA 3 (Sistema Seriado de Avaliação) da Universidade de Pernambuco (UPE) e o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) — costumam ser um dos momentos mais tensos na vida dos estudantes.Para aliviar a pressão dessa fase decisiva, o Checklist Enem promove anualmente ações nas escolas, oferecendo momentos de descontração e acolhimento para os alunos na véspera dos exames.

Neste ano, o projeto da TV Jornal/SBT com patrocínio da Uninassau proporcionou momentos de descontração a alunos dos colégios Motivo, Saber Viver e Elo. Comandadas pelo apresentador Carlos Santos, as ações contaram com brincadeiras, pipoca e karaokê.

Junior Souza/JC Imagem
Checklist Enem 2026 - Junior Souza/JC Imagem
Junior Souza/JC Imagem
Checklist Enem 2026 - Junior Souza/JC Imagem
Junior Souza/JC Imagem
Checklist Enem 2026 - Junior Souza/JC Imagem
Junior Souza/JC Imagem
Checklist Enem 2026 - Junior Souza/JC Imagem
Junior Souza/JC Imagem
Checklist Enem 2026 - Junior Souza/JC Imagem

O apresentador Carlos Santos celebra a honra de estar perto dos estudantes e conduzir mais um ano as ações. "Há mais de dois anos que eu participo do Checklist. Comecei fazendo com o personagem Silvio Santos, depois de cara limpa. E é sempre muito bom para mim marcar essa presença, estar com a TV Jornal nessa, aqui nesse aquecimento para os alunos fazerem o Enem. Todo esse empenho em trazer um clima de tranquilidade e paz para quem vai passar por essa etapa importante, para mim como comediante, é trazer um pouquinho de mim para esse evento. Uma felicidade gigantesca."

Gerente de Marketing do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC), Helena Lôbo, destaca que o Checklist ENEM é um projeto já consolidado da TV Jornal, que acompanha de perto a preparação dos feras para um dos momentos mais importantes de suas vidas. "Com informação, orientação e conteúdos relevantes, a TV Jornal reforça seu compromisso com a educação, apoiando os estudantes nessa jornada tão importante para o futuro", complementa.

O Checklist Enem é um convite para que os alunos cuidem da saúde mental, aliviem a tensão e retomem o foco com mais confiança e motivação para os grandes dias.

Dose de informação

Além do momento de transformação no ambiente escolar, o Checklist também conta com programetes informativos sobre educação que vão ao ar na TV Jornal/SBT.

Como usar a nota do Enem para ingressar no Ensino Superior

Dicas para não zerar a redação do Enem

Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Entre no canal do WhatsApp
Imagem de Paloma Xavier

Paloma Xavier

Jornalista pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), pós-graduada em Escrita Criativa e, desde 2021, faz parte do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC).

Siga Paloma Xavier