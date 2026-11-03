TV Jornal marca presença na 29ª edição do Teleton e reforça compromisso com a solidariedade

Veículo participa da cobertura nacional do projeto promovido pela AACD em parceria com o SBT, com os apresentadores Flavio Barra e Carlos Santos

por Samantha Oliveira
TV Jornal marca presença na 29ª edição do Teleton e reforça compromisso com a solidariedade
Saiba quais artistas estão confirmados no Teleton 2025 - Observatório da TV

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A TV Jornal marca presença na 29ª edição do Teleton, uma das maiores correntes de solidariedade que, em mais um ano, é promovida pela AACD em parceria com o SBT. A ação acontece no sábado (6) e domingo (7), e terá transmissão para todo o Brasil.

A novidade é que, nesta edição, o público pernambucano verá rostos conhecidos na telinha durante o Teleton: os apresentadores Flávio Barra e Carlos Santos farão parte da programação especial. Tanto os bastidores quanto o clima de solidariedade será acompanhado em tempo real nas redes sociais da TV Jornal.

A participação do veículo reforça o engajamento institucional da TV Jornal com causas sociais de impacto nacional e com o fortalecimento dos atendimentos prestados pela AACD em todo o país. 

"Mais uma vez, o Teleton vai reunir artistas e público em torno de uma causa muito importante: apoiar o trabalho da AACD e contribuir para a inclusão e a qualidade de vida das pessoas com deficiência. Todos os anos, a TV Jornal tem a satisfação de participar ativamente dessa iniciativa. Nossa presença no Teleton reforça valores que fazem parte da essência da TV Jornal, como a solidariedade e o compromisso com as pessoas", celebra Eloísa Felinto, Gerente de Programação e Entretenimento da TV Jornal

Teleton 2026 busca arrecadar R$ 30 milhões para a AACD

Neste ano, a 29ª edição do Teleton tem como tema "O que te move?", e convida o público a refletir sobre empatia, solidariedade e os diferentes incentivos para viver. A campanha tem como objetivo arrecadar R$ 30 milhões, valor que será integralmente destinado a garantir cerca de 230 mil atendimentos via SUS na AACD.

A grande noite de abertura contará com um encontro especial no palco comandado por Celso Portiolli, Eliana e pela cantora Ana Castela. Ao longo da maratona, a edição de 2026 reunirá os padrinhos históricos da causa - Celso Portiolli, o cantor Daniel, Eliana e Maísa Silva - , além de dar visibilidade às histórias inspiradoras dos pacientes-símbolo Camila Vitória, Emily Nathieli e Jurcelei Tozzatti.

Representando a TV Jornal, o apresentador Flávio Barra irá participar de um dos blocos da transmissão ao vivo. Enquanto isso, Carlos Santos e todo o seu humor fica responsável pela cobertura dos bastidores do evento.

O apresentador Flávio Barra, que marca presença pela segunda vez no projeto, destaca a importância do projeto e a felicidade em receber o convite mais uma vez. "Para mim é uma alegria gigante ser convidado para representar a TV Jornal - em qualquer lugar já seria uma honra imensa, mas no Teleton tem um peso ainda mais especial. Esse compromisso social é a marca registrada da TV Jornal, e estar lá representando a nossa casa é um dos maiores reconhecimentos que podemos ter como profissional. Espero fazer jus a esse convite e tenho certeza de que Pernambuco vai representar bonito, sendo um dos estados com maior volume de doações", afirma. 

Por outro lado, o repórter Carlos Santos será o responsável por levar o bom humor característico para a transmissão do projeto. "Estar marcando presença no evento do Teleton é motivo de muita felicidade e de realização de um sonho. Poder ajudar outras pessoas através do nosso trabalho e trazer transformação de vida para tanta gente é extremamente gratificante para mim. Vai ser uma experiência incrível nos corredores, levando a TV Jornal e o nosso humor pernambucano para as telinhas e para os estúdios do SBT", acrescenta.

"Para nós da TV Jornal, é um orgulho estar mais uma vez presente no Teleton, uma iniciativa tão importante que mobiliza o Brasil em torno da solidariedade, reforçando nosso compromisso com as pessoas e transformando vidas", reconhece Helena Lôbo, Gerente de Marketing do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação. 

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