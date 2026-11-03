Suspeito de participar da morte de manicure de 19 anos é preso em Itamaracá

Homem de 41 anos tinha mandado de prisão e foi levado ao DHPP, no Recife; mãe da vítima cobra justiça e espera ficar frente a frente com os acusados

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

Um homem de 41 anos suspeito de participar do assassinato de Maria Luíza, de 19 anos, foi preso no município de Itamaracá, na Região Metropolitana do Recife. Contra ele, havia um mandado de prisão. O suspeito foi encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), na Zona Oeste do Recife, onde prestava esclarecimentos à polícia na noite desta terça-feira (3).

A mãe da jovem, Marilene, foi até a sede do DHPP acompanhada de familiares após receber a notícia da prisão. Em frente ao departamento, ela cobrou justiça pela morte da filha e afirmou que ainda não sabia a identidade do homem detido.

“Até no momento presente a gente não sabe quem é que realmente tá lá dentro, só sabe que foi um dos assassinos, dos participantes do assassinato da minha filha”, declarou.

Segundo Marilene, a prisão representa uma mistura de felicidade, tristeza e angústia. Ela afirmou que espera que os responsáveis pela morte da filha sejam punidos e que outras famílias não passem pelo mesmo sofrimento.

“Eu sei que a gente não traz mais minha filha de volta, mas eu tenho fé em Deus que nem o Vitor Nova, nem a Marcela vai fazer mais nenhuma família sofrer, que eles vão pagar por tudo que fizeram”, disse, citando pessoas que, segundo ela, também estariam envolvidas no caso.

Morte de Maria Luíza

Maria Luíza foi encontrada morta no dia 29 de agosto, com várias marcas de tiros. De acordo com o relato da mãe, a jovem havia sido vista pela última vez no dia 28 de agosto, quando entrou em um automóvel no bairro do Pina, na Zona Sul do Recife.

Marilene afirmou que quer ficar frente a frente com os suspeitos para entender a motivação do crime. A jovem deixou dois filhos pequenos, uma menina de três anos e outra criança de quatro anos, segundo a mãe.

“Eu quero que eles me respondam por que acabaram com a vida da minha filha e de toda a família. Minha filha tinha dois filhinhos [...] que choram todos os dias procurando pela mãe”, relatou.

A mãe também mencionou o assassinato de outro homem, identificado por ela como Carlisson, ocorrido em 12 de agosto, e associou os dois casos às pessoas que aponta como suspeitas.

A Polícia Civil de Pernambuco informou que uma coletiva de imprensa poderia ser realizada na manhã desta quarta-feira (4) para apresentar mais detalhes sobre a prisão e as investigações.

Siga o Jornal do Commercio no Instagram e fique por dentro de tudo

