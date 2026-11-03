Pai de Darik Sampaio faz protesto no MPPE por justiça mais de dois anos após morte do filho

Pai do adolescente realizou ato no dia em que o jovem completaria 16 anos; defesa aponta pendência na reprodução simulada dos fatos

por JC
Pai de Darik Sampaio faz protesto no MPPE por justiça mais de dois anos após morte do filho
Atleta de futsal sub-14 do Sport Club do Recife, de 13 anos, morreu vítima de balas perdidas em março de 2024 - ACERVO PESSOAL

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O pai de Darik Sampaio realizou um protesto silencioso em frente ao Ministério Público de Pernambuco (MPPE) para cobrar justiça pela morte do filho, mais de dois anos após o caso. O ato ocorreu em 1º de novembro, data em que o adolescente completaria 16 anos.

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Com um bolo, uma fotografia e o uniforme de futsal do Sport, o pai relembrou o aniversário do filho e cobrou respostas sobre as circunstâncias da morte. A família contesta a versão de que os disparos que atingiram o adolescente foram acidentais.

Segundo a defesa, a investigação foi concluída, mas a reprodução simulada dos fatos ainda está pendente. A família pede que o caso avance e que os responsáveis sejam responsabilizados.

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