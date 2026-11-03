Pai de Darik Sampaio faz protesto no MPPE por justiça mais de dois anos após morte do filho

Pai do adolescente realizou ato no dia em que o jovem completaria 16 anos; defesa aponta pendência na reprodução simulada dos fatos

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O pai de Darik Sampaio realizou um protesto silencioso em frente ao Ministério Público de Pernambuco (MPPE) para cobrar justiça pela morte do filho, mais de dois anos após o caso. O ato ocorreu em 1º de novembro, data em que o adolescente completaria 16 anos.

Com um bolo, uma fotografia e o uniforme de futsal do Sport, o pai relembrou o aniversário do filho e cobrou respostas sobre as circunstâncias da morte. A família contesta a versão de que os disparos que atingiram o adolescente foram acidentais.

Segundo a defesa, a investigação foi concluída, mas a reprodução simulada dos fatos ainda está pendente. A família pede que o caso avance e que os responsáveis sejam responsabilizados.

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