Filha se torna médica na maternidade onde a mãe trabalha como auxiliar de serviços gerais há 23 anos

Patrícia se formou em Medicina pela UPE e escolheu atuar na unidade do Ibura, onde frequentava consultas na infância e a mãe segue trabalhando

por JC
Filha se torna médica na maternidade onde a mãe trabalha como auxiliar de serviços gerais há 23 anos
Mãe e filha trabalham juntas em maternidade do Recife após trajetória de superação - TV Jornal/Reprodução

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A história de uma mãe e uma filha que trabalham na mesma unidade de saúde ganhou repercussão nas redes sociais. Patrícia é médica ginecologista e obstetra da Policlínica e Maternidade Arnaldo Marques, no Ibura, Zona Sul do Recife. Já sua mãe, Edilene, atua há 23 anos no local como auxiliar de serviços gerais.

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A relação das duas com a maternidade começou quando Patrícia ainda era criança e frequentava a unidade como paciente. Na época, a mãe já trabalhava no local para sustentar a família. Anos depois, a menina voltou aos mesmos corredores, dessa vez como profissional de saúde.

“É um sonho que eu nem imaginei um dia. Comecei a imaginar sobre esse sonho a partir do momento que prestei o concurso público para a Prefeitura do Recife”, contou Patrícia.

Formação e esforço familiar

Patrícia foi a primeira pessoa da família a ingressar no ensino superior e concluir uma graduação. Ela se formou em Medicina pela Universidade de Pernambuco (UPE), em uma trajetória marcada por anos de estudo e dificuldades financeiras. A educação pública, as políticas de acesso à universidade e o Sistema Único de Saúde (SUS) também fizeram parte desse percurso.

Para Edilene, acompanhar a conquista da filha representa a realização de um sonho construído com muito esforço. Durante a formação de Patrícia, ela chegou a vender canetas e rifas para ajudar a custear as despesas.

“Eu vendia caneta, vendia rifa para que eu pudesse ajudar ela nessa etapa, porque se formar como médica não é fácil. A gente passou por muita, muita, muita dificuldade”, relatou.

Escolha pela maternidade

Depois de ser aprovada no concurso público da Prefeitura do Recife, Patrícia pôde escolher onde trabalharia e optou pela unidade onde a mãe atua há mais de duas décadas.

A maternidade também teve papel importante na formação profissional da médica. Ainda como estudante, ela retornou ao local para acompanhar a rotina da equipe, os primeiros partos e procedimentos cesáreos. Posteriormente, voltou durante a residência em Ginecologia e Obstetrícia.

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Agora, mãe e filha dividem a rotina profissional na mesma unidade. Para Edilene, a felicidade de acompanhar a conquista é difícil de descrever.

“Eu acho que realmente não tem palavra que possa mensurar a felicidade que eu tenho de hoje ter minha filha trabalhando aqui junto comigo”, afirmou.

Além de compartilhar o ambiente de trabalho com a mãe, Patrícia atende pacientes pelo SUS, na mesma maternidade que fez parte de sua história desde a infância.

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