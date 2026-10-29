Motorista por aplicativo e bombeiro civil é morto a tiros na cabeça em Paulista

Felipe de Azevedo Leão das Chagas, de 37 anos, também era bombeiro civil; testemunhas relataram frase que pode indicar acerto de contas

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O motorista por aplicativo e bombeiro civil Felipe de Azevedo Leão das Chagas, de 37 anos, foi assassinado a tiros na cabeça dentro do carro, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife. Ele foi abordado por dois homens em uma motocicleta. Segundo informações apuradas, pelo menos dois disparos foram efetuados contra a vítima. Nenhum pertence foi levado.

A esposa de Felipe contou que ele havia saído de casa no carro alugado que utilizava para realizar corridas por aplicativo. A família acredita que o motorista possa ter sido vítima de uma tentativa de assalto e reagido à abordagem.

“Provavelmente ele foi deixar algum passageiro naquela localidade e, ao estar saindo do local, tentaram assaltar ele. Aí eu acho que o cara reagiu e atirou nele”, relatou a esposa.

No veículo, os peritos encontraram objetos pessoais, a farda de bombeiro civil de Felipe e uma arma de paintball que ele costumava utilizar nos momentos de lazer.

Testemunhas disseram ter ouvido um dos suspeitos afirmar: “Agora ele não faz isso com mais ninguém”. A declaração levanta a possibilidade de que o crime tenha sido motivado por um acerto de contas, hipótese que ainda precisa ser esclarecida pela investigação.

Neste ano, Felipe já havia passado por outra situação de violência enquanto trabalhava. Na ocasião, ele transportava um passageiro que já havia cumprido pena quando criminosos chegaram e executaram o homem. Felipe não foi atingido.

Familiares afirmaram que o motorista não tinha antecedentes criminais, problemas com a Justiça ou relatava estar sofrendo ameaças. No Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife, parentes que preferiram não se identificar estavam abalados com a morte.

“Ele é trabalhador, nunca usou droga na vida. Uma pessoa que estava indo trabalhar, juntando as coisas dentro de casa. Tiraram ele desse jeito, o único filho que sai de casa para poder tirar a vida de um pai de família”, lamentou uma familiar.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Paulista. Até o momento, os autores do crime não foram identificados. A família espera que os responsáveis sejam encontrados e punidos.

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