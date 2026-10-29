INSS: aposentados e pensionistas não precisam fazer novo cadastro biométrico, explica advogada
Exigência a partir de 21 de novembro vale para novos pedidos, com exceções como salário-maternidade, benefício por incapacidade e pensão por morte
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Quem já recebe aposentadoria, pensão ou outro benefício do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) não precisa fazer um novo cadastro biométrico para continuar recebendo os pagamentos. A informação foi reforçada pela advogada previdenciarista Gabriely Moreno, que esclareceu dúvidas sobre as novas exigências durante entrevista ao programa.
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Segundo a especialista, muitos segurados confundem o registro biométrico com a prova de vida, procedimentos diferentes. Por isso, aposentados e pensionistas devem continuar atentos à comprovação de vida, mas não precisam se preocupar com a obrigatoriedade de um novo cadastro biométrico.
Quem precisa fazer a biometria?
A partir de 21 de novembro, a exigência passa a valer para novos pedidos de benefícios, com algumas exceções. Entre as solicitações dispensadas da obrigatoriedade estão as de salário-maternidade, benefício por incapacidade e pensão por morte.
De acordo com Gabriely Moreno, a exigência contempla pedidos de benefícios assistenciais e aposentadorias por idade ou por tempo de contribuição.
A advogada também explicou que muitos brasileiros já possuem a biometria cadastrada, mesmo sem saber. O registro pode ter sido realizado durante a emissão de documentos públicos, como a Carteira Nacional de Identidade (CIN), a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o título de eleitor.
Como consultar a situação cadastral
Os segurados podem verificar possíveis pendências pelos canais oficiais do governo, incluindo o aplicativo Meu INSS. A plataforma permite consultar informações relacionadas à prova de vida e ao registro biométrico, conforme a situação de cada beneficiário.
A recomendação é conferir os dados nos canais oficiais antes de tomar qualquer providência, evitando compartilhar informações pessoais ou realizar pagamentos a terceiros que ofereçam serviços de regularização.