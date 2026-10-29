Homem é preso suspeito de tentar matar ex-companheira atropelada no Ibura

Mesmo após solicitar medida protetiva, a vítima relata que voltou a sofrer ameaças após o fim do monitoramento eletrônico do ex-companheiro

por Aisha Vitória
Homem é preso suspeito de tentar matar ex-companheira atropelada no Ibura
O suspeito foi encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)

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Uma confeiteira de 22 anos foi atropelada e prensada contra uma parede pelo ex-companheiro, de 25 anos, no bairro do Ibura, na Zona Sul do Recife. O homem, que trabalha como motorista por aplicativo, foi preso em flagrante e autuado por tentativa de feminicídio. Segundo a vítima, ele não aceitava o fim do relacionamento, que durou quatro anos.

A mulher contou que estava a caminho do trabalho quando o ex-companheiro tentou atropelá-la pela primeira vez. Na ocasião, ela conseguiu escapar porque havia muitas pessoas na rua. Em seguida, ao descer uma ladeira, foi atingida pelo veículo e prensada contra uma parede.

“Quando eu estava descendo a ladeira, que ele viu que não tinha muita gente no meio da rua, ele conseguiu me prensar contra a parede”, relatou a vítima.

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Suspeito não tinha histórico de violência

Separada há oito meses, a confeiteira afirmou que não havia sofrido violência durante o relacionamento, mas que as ameaças começaram após o término. Ela já havia solicitado uma medida protetiva, e o suspeito chegou a utilizar tornozeleira eletrônica durante seis meses.

De acordo com a mulher, depois que o monitoramento eletrônico foi encerrado, as ameaças voltaram. Na véspera do atropelamento, o homem teria ameaçado a mãe dela e provocado tumulto na rua onde a família mora. Na ocasião, a vítima acionou a polícia, mas o suspeito deixou o local.

Após o atropelamento, a mulher percebeu que o ex-companheiro ainda circulava pelas proximidades e ligou para o 190. A Polícia Militar foi acionada e prendeu o homem.

O suspeito foi encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde permaneceu em silêncio ao chegar à unidade policial. Ele foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio e ficou à disposição da Justiça, devendo passar por audiência de custódia.

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