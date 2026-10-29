Homem é assassinado a tiros em rua movimentada de Água Fria, no Recife

Vítima estava em uma bicicleta quando foi atingida por disparos na cabeça; um acompanhante ficou ferido e outro conseguiu fugir

por JC
Homem é assassinado a tiros em rua movimentada de Água Fria, no Recife
Homem é assassinado a tiros em rua movimentada de Água Fria, no Recife - TV Jornal/Reprodução

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Um homem foi assassinado a tiros na noite desta quinta-feira (29), na Rua São Sebastião, na comunidade do Córrego do Deodato, no bairro de Água Fria, Zona Norte do Recife. A vítima estava em uma bicicleta quando foi atingida por diversos disparos na região da cabeça.

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De acordo com informações iniciais, o homem estava acompanhado de outros dois, que seriam amigos dele, quando criminosos chegaram em um carro e efetuaram vários disparos. Um dos acompanhantes também foi baleado e socorrido por populares para uma policlínica. O outro conseguiu fugir.

A Polícia Militar esteve no local, e a rua foi interditada durante os trabalhos das equipes. O corpo da vítima permanecia na via até a chegada da equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), responsável pela investigação. Uma perícia também deveria ser realizada.

Estabelecimentos comerciais da região possuem câmeras de segurança que podem ter registrado a movimentação dos suspeitos e auxiliar nas investigações.

Até o momento, não há informações sobre a identidade da vítima, a autoria ou a motivação do crime.

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