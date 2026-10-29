Barbeirinho Mirim, de 14 anos, e amigo são mortos a tiros em Cachoeirinha, no Agreste de Pernambuco

José Pablo da Silva Macedo, tinha mais de um milhão de seguidores nas redes sociais; a motivação do duplo homicídio é investigada pela Polícia Civil.

por JC
Barbeirinho Mirim, de 14 anos, e amigo são mortos a tiros em Cachoeirinha, no Agreste de Pernambuco
Barbeirinho Mirim, de 14 anos, e amigo são mortos a tiros em Cachoeirinha, no Agreste de Pernambuco - TV Jornal/Reprodução

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Dois adolescentes foram mortos a tiros às margens da BR-423, no município de Cachoeirinha, no Agreste de Pernambuco. Uma das vítimas foi identificada como José Pablo da Silva Macedo, de 14 anos, conhecido nas redes sociais como Barbeirinho Mirim. O outro adolescente, amigo dele, foi identificado como João Vitor dos Santos Feitosa, de 16 anos.

Os dois estavam em uma motocicleta quando foram abordados por criminosos. O crime chocou moradores do município, que aguardam esclarecimentos sobre a motivação do duplo homicídio.

Barbeiro e influenciador digital, José Pablo acumulava mais de um milhão de seguidores nas redes sociais, onde compartilhava a rotina de trabalho. Ele começou na profissão aos nove anos, após perder a mãe, quando disse ao pai que queria ajudar nas despesas de casa.

A história do adolescente ganhou repercussão em todo o país. Com o trabalho, ele conseguiu conquistar a casa própria e realizar o sonho de abrir a própria barbearia.

Investigação

A motivação do crime ainda é desconhecida. Familiares das duas vítimas não tinham informações sobre possíveis ameaças contra os adolescentes.

A Polícia Civil investiga o caso para esclarecer as circunstâncias do duplo homicídio e identificar os responsáveis. Até o momento, não há informações confirmadas sobre o que teria motivado os assassinatos.

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