Mulher é presa com documentos falsos ao tentar sacar dinheiro em agência da Caixa no Recife

Suspeita de 45 anos foi levada à delegacia do Cordeiro; polícia investiga possível envolvimento em outros golpes contra clientes do banco

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Uma mulher de 45 anos foi presa em flagrante suspeita de tentar sacar dinheiro utilizando documentos falsos em uma agência da Caixa Econômica Federal, na Cidade Universitária, Zona Oeste do Recife.

De acordo com a polícia, funcionários do banco desconfiaram da documentação apresentada durante o atendimento e acionaram os agentes. A suspeita, natural da Bahia, demonstrou nervosismo e acabou sendo detida.

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Ainda segundo as informações policiais, a mulher já teria passagem pelo mesmo tipo de crime e pode estar envolvida em outras tentativas de fraude. A polícia investiga como ela teria conseguido os cartões e as senhas das possíveis vítimas, além de apurar se os alvos eram pessoas idosas.

Após a prisão, a mulher foi encaminhada à delegacia do Cordeiro. Ela foi autuada por falsidade ideológica e uso de documento falso e deverá passar por audiência de custódia.

Ao deixar a delegacia, a suspeita preferiu não responder às perguntas da reportagem da TV Jornal

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