Micro-ônibus desce ladeira de ré, atinge três casas e deixa duas pessoas feridas em Jaboatão

Coletivo perdeu força durante subida no Zumbi do Pacheco e desceu desgovernado; moradores relatam medo de novos casos e cobram atenção

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Um micro-ônibus atingiu três casas após perder o controle e descer de ré uma ladeira no bairro do Zumbi do Pacheco, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. O caso aconteceu no início da manhã desta terça-feira (27) na Rua 28 e deixou duas pessoas feridas.

Segundo relatos, o veículo transportava cerca de 40 passageiros quando começou a perder força durante a subida. O motorista pediu que parte das pessoas desembarcasse, mas aproximadamente dez passageiros permaneceram no coletivo. Em seguida, o micro-ônibus desceu de ré e atingiu as residências. Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento da colisão.

Moradores relatam medo de novos sinistros

O impacto danificou paredes, uma coluna, um portão de garagem e uma porta que atingiu o morador Eduardo enquanto ele lavava o carro dentro de casa. “A porta de esteira desabou em cima de mim, nas minhas costas, aqui dentro”, relatou.

Populares afirmaram que o fluxo de coletivos na ladeira é frequente e demonstraram preocupação com a segurança de quem vive nas proximidades. Bárbara contou que estava em casa quando ouviu o barulho da colisão e saiu para verificar o que havia acontecido.

A preocupação também foi relatada por Tatiana, que disse ter acordado com o estrondo. Segundo ela, o filho, que tem deficiência, costuma ficar na frente da residência, próximo ao local atingido pelo ônibus. “A gente poderia estar chorando agora a morte dele”, afirmou.

Autoridades vão investigar as causas

Agentes de trânsito estiveram no local e conversaram com o motorista para verificar as circunstâncias do caso. Segundo informações, também seriam analisadas a documentação do condutor e a situação documental do veículo. O micro-ônibus foi retirado do local após a colisão.

Até o momento, não havia confirmação sobre a causa da perda de controle. A investigação deverá esclarecer o que levou o coletivo a descer a ladeira de ré e atingir as três casas.

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