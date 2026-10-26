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Homem mata ex-companheira a tiros e tira a própria vida no Ibura

A vítima estava em uma comemoração com a família quando foi surpreendida pelo ex-companheiro armado. O filho presenciou a ação

Por JC Publicado em 26/10/2026 às 14:09
Homem mata ex-companheira a tiros e tira a própria vida no Ibura
Homem mata ex-companheira a tiros e tira a própria vida no Ibura - Reprodução/TV Jornal

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Na noite deste domingo (25), um homem matou a ex-companheira e depois tirou a própria vida na Rua Capitão Vicente Curado, na Cohab, localizada no Ibura. A vítima, Juliana Camila Pinto Ribeiro, de 39 anos, estava comemorando com a família quando o suspeito chegou no local.

Josenildo Gomes de Souza Júnior, de 44 anos, teria deixado o carro ligado na esquina da residência e chamou Juliana para conversar. Ela o acompanhou para dentro da casa, quando foi surpreendida por pelo menos sete tiros. Logo após o ocorrido, Josenildo tirou a própria vida.

Testemunhas acreditam que ele planejava fugir, mas ao perceber que seu filho, de 3 anos, presenciou a morte da mãe, atirou contra si mesmo.

O casal passou 20 anos juntos e haviam se separado há cerca de um mês. Nos dias que antecederam o crime, Josenildo insistia frequentemente para reatar o casamento, mas Juliana recusava.

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A vítima era mãe de dois filhos, é ex-servidora da Prefeitura do Recife e tinha começado recentemente a trabalhar em um restaurante próximo.

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O prefeito do Recife, Victor Marques, fez uma publicação nas suas redes sociais prestando os sentimentos a família e amigos de Juliana, além de ressaltar sua trajetória profissional na Ouvidoria do Recife.

“Recebo com profunda tristeza e indignação a notícia do feminicídio de Juliana Ribeiro, que dedicou 12 anos de sua trajetória profissional à Ouvidoria do Recife. É revoltante que mais uma mulher tenha sua vida interrompida de forma tão cruel e brutal. Não podemos aceitar que a violência continue destruindo vidas, interrompendo histórias e deixando famílias marcadas pela dor”, trecho da nota publicada no Instagram do prefeito.

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