Homem é morto a tiros em frente ao Cisam, na Zona Norte do Recife

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Vítima acompanhava a esposa em atendimento médico quando foi assassinada; polícia investiga possível relação com o tráfico de drogas

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Um homem foi morto a tiros em frente ao Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros (Cisam), na Encruzilhada, Zona Norte do Recife, na noite desta quarta-feira (21). Ele acompanhava a esposa, que recebia atendimento médico na unidade, e aguardava do lado de fora da maternidade quando foi surpreendido por um atirador.

De acordo com as informações divulgadas pela TV Jornal, o crime aconteceu por volta das 19h45. Um carro branco parou nas proximidades da unidade de saúde, e um homem saiu do banco traseiro do veículo e efetuou os disparos contra a vítima.

Em seguida, o suspeito retornou ao automóvel, que deixou o local com a ajuda do motorista.

Segundo a Polícia Civil, a suspeita inicial é de que o homicídio tenha relação com disputas ligadas ao tráfico de drogas. Conforme informações repassadas à emissora, a vítima já havia cumprido pena por esse tipo de crime. A motivação, no entanto, ainda será investigada.

Disparos provocaram pânico na maternidade

Os tiros provocaram momentos de tensão entre pacientes, acompanhantes e profissionais de saúde do Cisam. Segundo relatos de trabalhadores da unidade, os disparos foram ouvidos até mesmo no bloco cirúrgico.

Uma profissional de saúde relatou que gestantes ficaram bastante nervosas com o ocorrido. Algumas pacientes teriam passado mal após os tiros, em meio à movimentação de pessoas que tentavam se proteger. O Cisam é referência no atendimento a gestantes, inclusive em casos de gravidez de alto risco.

Uma gestante que estava do lado de fora da maternidade no momento do crime tentou entrar na unidade, mas acabou se abaixando e permanecendo no chão durante a confusão.

A mãe dela também passou mal, desmaiou e, segundo as informações divulgadas, teria sofrido uma crise convulsiva. As duas receberam atendimento médico no local.

Até a divulgação das informações, a unidade de saúde ainda não havia apresentado uma atualização oficial sobre o atendimento às pacientes que passaram mal após o episódio.

Polícia investiga motivação do crime

Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil, estiveram no local para iniciar as investigações. A área foi isolada para o trabalho de peritos do Instituto de Criminalística.

Os investigadores apuram as circunstâncias do homicídio e as possíveis motivações. A principal hipótese inicial é de que o assassinato esteja relacionado a um desentendimento com um grupo criminoso ligado ao tráfico de drogas.

Imagens de câmeras de segurança devem ajudar a esclarecer a dinâmica do crime e identificar os envolvidos. Até as informações divulgadas, não havia confirmação de prisões relacionadas ao caso.

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