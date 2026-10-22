Bebê de 4 meses morre após suposto erro de medicação em hospital de Goiana
Família denuncia que leite teria sido aplicado em acesso de medicação, causando complicações e a morte de bebê de 4 meses em Goiana
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Um bebê de 4 meses morreu após uma suposta falha no procedimento de medicação feita num hospital em Goiana. Segundo familiares, uma enfermeira teria colocado leite na via central de medicação em vez de aplicar na sonda, atingindo o coração da vítima.
Miguel Agnelo Barbosa deu entrada na UPA de Cruz de Rebouças, em Igarassu, apresentando um quadro de bronquiolite. Devido à gravidade, ele foi transferido para o Hospital Memorial Goiana, onde apresentou boa evolução clínica e estava prestes a fazer exames de alta.
Durante a madrugada desta quarta-feira (21), uma enfermeira foi colocar o leite na sonda para alimentar o bebê, mas aplicou na via central de medicação. O leite entrou na circulação e atingiu o coração da criança.
Segundo o pai da criança, José Márcio, a própria enfermeira reconheceu o erro diante da médica, porém informou que o leite não havia penetrado no coração da criança, após o ocorrido a enfermeira saiu do hospital.
“Quando meu filho veio à óbito, ela sumiu. A troca de plantão é às 7h30, quando deu 5h da manhã, ela se evadiu, ninguém achou ela no hospital”, relata.
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A tia do bebê, Meire, que estava acompanhando Miguel na noite do ocorrido, conta que tinha ido ao banheiro no momento em que as enfermeiras colocaram a sonda. Ela percebeu que o bebê começou a passar mal e sinalizou que o acesso estava no lugar errado.
“Ela desligou e disse que não tinha sido conectado, mas estava ligada, ela desligou no momento que viu que errou. Na hora que estavam tentando reanimar ele, a enfermeira assumiu o erro.”
O caso foi registrado no Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (Dhpp) e a causa oficial da morte aguarda um laudo complementar que será concluído em até 30 dias. O corpo foi liberado do IML para as cerimônias de despedida e sepultamento que acontece no cemitério Vale das Saudades, em Igarassu.