Transferência de linhas de Camaragibe para o T.I. Cosme e Damião tem baixa movimentação no primeiro dia útil da mudança

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Alteração provisória atinge 12 linhas devido às obras de reconstrução do terminal; Grande Recife afirma que operação segue sem atrasos

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A transferência de 12 linhas de ônibus do Terminal Integrado (T.I.) de Camaragibe para o T.I. de Cosme e Damião começou neste sábado (10), por causa das obras de reconstrução da estrutura em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife.

Nesta terça-feira (13), primeiro dia útil da mudança, a operação apresenta fluxo de passageiros considerado satisfatório pelo Grande Recife Consórcio de Transporte. Algumas linhas compartilham as plataformas de embarque, com orientação de funcionários do consórcio para auxiliar os usuários.

Operação passa por ajustes

Segundo Diego Teixeira, diretor de operações do Grande Recife, a operação começou no sábado e passou por ajustes para organizar a circulação dos ônibus. Entre as mudanças, houve adequações nos tempos dos semáforos e na rotatividade dos veículos nas proximidades do antigo terminal.

“Estamos muito felizes aqui com o fluxo. O embarque e desembarque estão sem atrasos, a operação está fluindo perfeitamente”, afirmou o diretor durante a entrevista à TV Jornal. Ele acrescentou que os horários dos ônibus estão sendo ajustados conforme a demanda observada no terminal de Cosme e Damião, que tem estrutura menor que a de Camaragibe.

Linha para a Conde da Boa Vista mantém parada em Camaragibe

Uma das principais mudanças envolve a linha 2450, que fazia o trajeto Camaragibe/Conde da Boa Vista e passou a se chamar Cosme e Damião/Conde da Boa Vista. De acordo com Teixeira, a linha transporta mais da metade dos usuários do terminal e, por isso, manteve um ponto de embarque e desembarque próximo à antiga estrutura.

O ônibus inicia a operação no T.I. Cosme e Damião, segue até a parada mantida nas proximidades do T.I. de Camaragibe e, depois, continua o percurso em direção ao Centro do Recife. A orientação é que os passageiros observem o novo local de início da viagem para evitar esperar pelo coletivo no ponto errado.

Além das linhas regulares, a transferência também inclui linhas especiais que operam em períodos de eventos. A mudança é provisória e ocorre enquanto avançam os trabalhos de reconstrução do Terminal Integrado de Camaragibe.

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