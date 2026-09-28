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Banhistas são resgatados de afogamento por dupla lançada de helicóptero no mar no Cabo de Santo Agostinho

Duas pessoas foram encontradas nadando longe da área recomendada para banho, e retiradas do mar com apoio de aeronave da SDS

Por Aisha Vitória Publicado em 28/09/2026 às 15:01 | Atualizado em 28/09/2026 às 15:24
O caso aconteceu entre as praias de Pedra do Xar&eacute;u e Enseada dos Corais
O caso aconteceu entre as praias de Pedra do Xaréu e Enseada dos Corais - ALEXANDRE GONDIM/JC IMAGEM

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Dois banhistas foram resgatados após se afogarem no mar do Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife, na manhã do domingo (27). Um homem e uma mulher foram localizados por um helicóptero da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS) e retirados da água com a ajuda de dois operadores aerotáticos que foram lançados da aeronave.

O caso aconteceu entre as praias de Pedra do Xaréu e Enseada dos Corais. Segundo a SDS, a aeronave Defesa-01, do Grupamento Tático Aéreo (GTA), realizava uma ronda pelo Litoral Sul de Pernambuco quando a equipe avistou um grupo de pessoas na faixa de areia pedindo ajuda e apontando em direção ao mar.

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Sobre a operação

Durante a operação, os agentes localizaram o homem e a mulher, cujos nomes e idades não foram informados, nadando longe da faixa de arrebentação, área mais rasa próxima à praia e recomendada para banho.

Dois operadores aerotáticos foram lançados ao mar para realizar o resgate. Eles fizeram a abordagem e conduziram os banhistas em segurança até a faixa de areia.

Após o resgate, foram realizados procedimentos de atendimento pós-afogamento, com monitoramento dos sinais vitais das vítimas até a conclusão da ocorrência e a chegada do suporte das equipes em terra, informou a SDS.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco informou que não foi acionado para a ocorrência.

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Aisha Vitória

amendonca@jc.com.br

Estagiária, cursando Comunicação Social – Jornalismo na Uninassau.

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