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Infância Cidadã chega à 17ª edição com programação gratuita no Dia das Crianças

Evento será realizado em 12 de outubro, no Parque da Cidade, em Jaboatão dos Guararapes, com atrações musicais e entrada gratuita

Por Pedro Lima Publicado em 23/09/2026 às 10:06
Infância Cidadã 2025, em Jaboatão dos Guararapes
Infância Cidadã 2025, em Jaboatão dos Guararapes - DIVULGAÇÃO/ TV JORNAL

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O Dia das Crianças terá uma programação gratuita no Parque da Cidade, em Jaboatão dos Guararapes, no dia 12 de outubro. Promovido pela TV Jornal, o projeto Infância Cidadã chega à 17ª edição com atividades voltadas ao público infantil e atrações musicais.

O evento será realizado das 16h às 19h e terá apresentações da Banda Mini Rock e do DJ Faz de Conta. A programação também contará com a participação do apresentador Carlos Santos, representando a TV Jornal.

Realizado desde 2009, o Infância Cidadã integra a agenda de projetos da TV Jornal voltados ao público infantil.

ARTE/ TV JORNAL
Infância Cidadã - ARTE/ TV JORNAL

Para Helena Lôbo, gestora de Marketing do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC), a iniciativa também é uma forma de aproximar a emissora das famílias para além da programação jornalística. “O Infância Cidadã é um projeto que a TV Jornal realiza há 17 anos e que já virou uma tradição no Dia das Crianças", afirma.

"Todo dia 12 de outubro, a gente prepara um evento especial para receber as crianças e suas famílias, com muita diversão, lazer e também solidariedade. É um projeto que aproxima ainda mais a TV Jornal das famílias e que reforça esse nosso compromisso de estar perto das pessoas, não só através da informação, mas também de iniciativas que fazem a diferença”, continua.

A edição de 2026 tem patrocínio de Treloso e Mauricéa e apoio da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes.

DIVULGAÇÃO/ TV JORNAL
Edição 2025 do Infância Cidadã, em Jaboatão dos Guararapes - DIVULGAÇÃO/ TV JORNAL

Serviço | Infância Cidadã 2026

  • Local: Parque da Cidade – Jaboatão dos Guararapes
  • Data: 12 de outubro de 2026
  • Horário: 16h às 19h
  • Entrada: gratuita

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Pedro Lima

pfreitas@ne10.com.br

Estudante de jornalismo na UNINASSAU - Recife. Repórter Jr. no Sistema Jornal do Commércio de Comunicação

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