Infância Cidadã chega à 17ª edição com programação gratuita no Dia das Crianças

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Evento será realizado em 12 de outubro, no Parque da Cidade, em Jaboatão dos Guararapes, com atrações musicais e entrada gratuita

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O Dia das Crianças terá uma programação gratuita no Parque da Cidade, em Jaboatão dos Guararapes, no dia 12 de outubro. Promovido pela TV Jornal, o projeto Infância Cidadã chega à 17ª edição com atividades voltadas ao público infantil e atrações musicais.

O evento será realizado das 16h às 19h e terá apresentações da Banda Mini Rock e do DJ Faz de Conta. A programação também contará com a participação do apresentador Carlos Santos, representando a TV Jornal.

Realizado desde 2009, o Infância Cidadã integra a agenda de projetos da TV Jornal voltados ao público infantil.

Infância Cidadã - ARTE/ TV JORNAL

Para Helena Lôbo, gestora de Marketing do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC), a iniciativa também é uma forma de aproximar a emissora das famílias para além da programação jornalística. “O Infância Cidadã é um projeto que a TV Jornal realiza há 17 anos e que já virou uma tradição no Dia das Crianças", afirma.

"Todo dia 12 de outubro, a gente prepara um evento especial para receber as crianças e suas famílias, com muita diversão, lazer e também solidariedade. É um projeto que aproxima ainda mais a TV Jornal das famílias e que reforça esse nosso compromisso de estar perto das pessoas, não só através da informação, mas também de iniciativas que fazem a diferença”, continua.

A edição de 2026 tem patrocínio de Treloso e Mauricéa e apoio da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes.

Edição 2025 do Infância Cidadã, em Jaboatão dos Guararapes - DIVULGAÇÃO/ TV JORNAL

Serviço | Infância Cidadã 2026