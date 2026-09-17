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Homens são presos com submetralhadoras e pistolas durante operação na Região Metropolitana do Recife

Abordagem aconteceu nesta quarta-feira (16), no bairro da Cohab; policiais apreenderam, além das submetralhadoras, balaclava e munições

Por JC Publicado em 17/09/2026 às 8:16
Duas submetralhadoras, duas pistolas, munições e uma máscara de fantasia foram apreendidas pela PMPE
Duas submetralhadoras, duas pistolas, munições e uma máscara de fantasia foram apreendidas pela PMPE - Divulgação/PMPE

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Três homens foram presos e armas e munições foram apreendidas durante uma operação realizada nesta quarta-feira (16), no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife.

Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), o efetivo do 18º Batalhão realizava rondas no bairro da Cohab quando desconfiou dos ocupantes de um veículo que seguia em direção ao Baixo da Bela Vista.

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A abordagem policial

Os policiais fizeram a abordagem do carro e realizaram uma busca no interior do veículo, além de revista pessoal nos ocupantes. Durante a ação, foram apreendidas duas submetralhadoras, duas pistolas e uma quantidade de munições dos calibres 9 mm e .40. Uma máscara de fantasia, como uma balaclava, também foi encontrada.

Após a abordagem, os três homens foram presos e a ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Prazeres, onde o caso deverá ser registrado e apurado pelas autoridades.

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