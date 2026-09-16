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Trecho da PE-034 cede em Suape e interdita circulação nos dois sentidos

Equipes de engenharia, manutenção e operação foram mobilizadas para avaliar a situação e adotar as medidas necessárias

Por Aisha Vitória Publicado em 16/09/2026 às 13:04 | Atualizado em 16/09/2026 às 14:10
No momento do incidente, não havia veículos passando pelo local e ninguém ficou ferido
No momento do incidente, não havia veículos passando pelo local e ninguém ficou ferido - Foto: Reprodução/TV Jornal

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Um trecho da PE-034, em Suape, no Grande Recife, cedeu na noite desta terça-feira (15), provocando danos no pavimento e interrompendo a circulação de veículos nos dois sentidos. A estrada é um dos acessos ao Estaleiro Atlântico Sul e é utilizada por trabalhadores que seguem para o complexo industrial.

Inicialmente, a ocorrência foi informada como um possível rompimento da ponte. O Complexo de Suape, no entanto, esclareceu que a estrutura da ponte não foi rompida. Segundo o complexo, houve o rompimento de um trecho do solo da via.

No momento do incidente, não havia veículos passando pelo local e ninguém ficou ferido.

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Circulação interditada

De acordo com informações apuradas pela TV Jornal no local, o trecho afetado passa sobre um córrego e havia uma obra de reparo na área há cerca de um ano. O ponto também apresentava rachaduras antes do incidente.

A circulação foi interditada nos dois sentidos. Equipes de engenharia, manutenção e operação foram mobilizadas para avaliar a situação e adotar as medidas necessárias.

Na manhã desta quarta-feira (16), o presidente do Complexo de Suape, Armando Monteiro Bisneto, esteve no local para acompanhar a situação. Segundo ele, o rompimento pode estar relacionado a um fenômeno conhecido como “solo mole”, que teria sido agravado pelas chuvas.

“Esse trecho aqui da rodovia que dá acesso aos estaleiros e APM Terminals e também à fábrica de cimento colapsou inteiramente dos dois lados”, afirmou.

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Ainda segundo o presidente, equipes do complexo estão em contato com a Concessionária Rota do Atlântico, responsável pelo trecho, para avaliar as medidas necessárias. Uma das possibilidades analisadas é a implantação emergencial de um desvio enquanto a recuperação da área não é concluída.

Em nota, a Concessionária Rota do Atlântico informou, em nota, que suas equipes técnicas estão investigando as causas da ocorrência. Máquinas, equipamentos e materiais necessários para as intervenções estão sendo mobilizados, enquanto equipes de engenharia, manutenção e operação realizam inspeções, levantamentos técnicos e monitoramento contínuo do local.

A concessionária também informou que o fluxo de pedestres está sendo controlado e orientou os usuários a não acessarem o trecho bloqueado. Rotas alternativas estão sendo avaliadas.

Ainda não há previsão para a liberação da via. Novas informações devem ser divulgadas pela concessionária conforme o avanço das apurações e dos trabalhos para restabelecer a circulação com segurança.

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Aisha Vitória

amendonca@jc.com.br

Estagiária, cursando Comunicação Social – Jornalismo na Uninassau.

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